Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de março

A quarta-feira está repleta de movimentos intensos e transformadores. O dia começa com um aspecto harmonioso entre a Lua em Escorpião e Saturno em Peixes, trazendo estrutura para lidar com emoções profundas. Mas as águas não ficam calmas por muito tempo—ao longo do dia, a Lua se opõe a Urano, desencadeando reviravoltas inesperadas. Mudanças podem surgir de forma abrupta, exigindo flexibilidade e discernimento.



A Lua também se alinha com os Nodos Lunares, o Sol e Netuno, revelando verdades que antes estavam ocultas. O céu pede maturidade para lidar com essas descobertas, lembrando que você não é vítima das circunstâncias, mas sim o protagonista da sua jornada.



No fim do dia, a Lua ingressa em Sagitário, acendendo uma chama de esperança e direcionando o olhar para o futuro. Além disso, o encontro entre Sol e Netuno ilumina os enganos do passado e convida a uma elevação dos valores. O que antes parecia nebuloso agora pode fazer mais sentido—desde que você esteja disposto a enxergar com clareza.

Signo de Câncer hoje

Suas emoções podem oscilar ao longo do dia, trazendo reflexões importantes sobre suas relações. O céu pede maturidade para lidar com revelações que podem mexer com o seu coração. Não se apegue ao que já não te fortalece e confie que o que for verdadeiro permanecerá.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.