Saiba quem atendeu o Big Fone no BBB 25 neste sábado (22)

O Big Fone é uma das dinâmicas que mais mexe com a casa do Big Brother Brasil 25 e, na noite deste sábado (22), o telefone vai tocar durante o programa ao vivo, a partir das 22h25.

O telefonema terá grande impacto sobre o paredão, já que a pessoa que o atender terá que indicar duas pessoas direto para a berlinda.

Apesar disso, os indicados ainda terão duas chances de escapar do paredão. A primeira é com o poder Curinga. Delma comprou o Poder Marreta durante a semana, portanto a sister poderá salvar um dos emparedados do Big Fone.

A outra pessoa do paredão do Big Fone poderá ainda disputar a Prova Bate-Volta.

Prova do Anjo

Também neste sábado acontece a décima Prova do Anjo do BBB 25. O vencedor ganha o Almoço do Anjo e o presente do Anjo, além de escolher quem será castigado para o Monstro.

Na formação de paredão do domingo (23), o ganhador vai dar imunidade para algum jogador, que não poderá ser indicado na formação da berlinda.

Como será a formação do paredão?

Antes do paredão ser formado, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister.

Imunidade

1 imune retirado do paredão do Big Fone

1 imune pelo anjo

Emparedados

1 emparedado pelo Big Fone

1 emparedado pelo Líder

2 mais votados pela casa

Bate-Volta

3 pessoas jogam

1 pessoa se salva

O eliminado no Paredão deixa o jogo na próxima terça-feira (25).