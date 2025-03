Lexa posa ao lado de enteada e Ricardo Vianna se derrete: 'Minhas gatas'

Ricardo Vianna se derreteu ao compartilhar uma foto da noiva, a cantora Lexa, e sua filha, Cecília, de 10 anos, fruto do relacionamento dele com a empresária Aline Krykhtine. O ator compartilhou a foto nesse domingo (23), nos stories do Instagram, e elogiou as duas. "Minhas gatas!", escreveu o artista.

No registro, Lexa aparece sorrindo junto à enteada, que a abraça por trás. As duas aparecem em uma motocicleta.

O momento fofo entre a família acontece poucas semanas depois de um momento difícil para o casal: a perda da filha, Sofia, que nasceu em 2 de fevereiro e faleceu três dias depois.

Na última sexta-feira (21), a cantora, também através dos stories do Instagram, voltou a conversar com os seguidores sobre o momento. Ela confessou que só agora está preparada para mencionar todo o sofrimento. Antes disso, ela fez uma publicação no dia em que Sofia faria um mês de vida.

No novo desabafo, a cantora agradeceu todo o carinho recebido no período. "Oi, gente, quanto tempo que eu não converso com vocês aqui. Postei algumas coisas, mas eu não estava falando. Não tinha vontade de estar falando. Mas depois do dia especial que eu tive, eu estou tendo vontade de gravar e conversar com vocês", começou Lexa.

“Eu quero começar agradecendo todo o carinho, todo o amor que eu recebi. Eu li tantas mensagens, eu me senti tão acolhida, me senti amada. Quero agradecer. Eu conversei com tantas mães e eu pude já ser apoio de várias mães também", disse ela emocionada.

Lexa revelou que compôs uma música em homenagem a Sofia, e disse ainda que o contato com outras mães que passaram por situações semelhantes a tem feito encontrar forças para seguir em frente.