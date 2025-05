Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de maio

A mente pede limpeza. Com tantas ideias circulando, é fácil se perder no excesso. Lua em Virgem convida a organizar pensamentos e rotinas, cortar distrações e focar no essencial. Faça uma faxina mental: o que está poluindo seu foco?



Mercúrio em Áries impulsiona iniciativas, mas pode trazer pressa e impulsividade. É hora de definir o que fazer — e como. A clareza vem com ação. Vênus em sextil com Plutão favorece relações autênticas e corajosas: compartilhe mais de quem você é, sem tanto medo de julgamentos.



Pergunte-se:

O que está me impedindo de dar a cara a tapa?

De onde vem o medo de errar ou ser criticado?



Faça uma lista de tudo o que gostaria de viver ou criar — sem filtros. O ato de tentar já te devolve confiança. Abandone o perfeccionismo. Equilibre hábitos e pensamentos. A flecha está pronta — só falta escolher o alvo.

Signo de Capricórnio hoje

Organizar sua rotina pode ser a chave para desbloquear seu potencial hoje. Foque no essencial e elimine distrações. Um pouco de disciplina emocional pode te ajudar a realizar mais com menos esforço.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.