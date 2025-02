Lexa revela que filha Sofia faleceu 3 dias após nascimento: 'Dor que nunca tinha visto'

A cantora Lexa anunciou nesta segunda-feira (10) que sua filha Sofia faleceu com apenas três dias de vida. Ela nasceu prematura de 25 semanas no último dia 2 de fevereiro, e morreu no dia 5, três dias depois. Sofia era a primeira filha de Lexa com Ricardo Vianna.

Lexa foi internada no dia 22 de janeiro com um quadro de pré-eclâmpsia e chegou a ficar na UTI do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

“O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muuuito desejada", desabafou Lexa.

Veja o desabafo de Lexa e Ricardo Vianna:

O ator Ricardo Vianna também desabafou sobre o falecimento da filha.

"Obrigado por nos regar de amor! Até breve nossa filha amada! Apesar de toda dificuldade, nós sabemos que sua missão foi cumprida. Obrigado por nos regar de amor! Até breve nossa filha amada! Enquanto isso, eu e mamãe estaremos aqui da terra te honrando a cada dia!", escreveu Ricardo.

O que é a síndrome de HELLP

Segundo Lexa, que estava com cerca de seis meses de gestação, ela sofreu com a Síndrome de HELLP, que é uma forma grave de pré-eclâmpsia (aumento da pressão arterial em pessoas grávidas).

O quadro é caracterizado por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, conforme o Ministério da Saúde. A condição afeta outros órgãos, e em Lexa, começou a atacar o fígado.

"Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré-eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela", explicou a cantora. .