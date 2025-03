CAPTEI: Beach Park Inaugura a Montanha-Russa Aquática Mais Alta do Mundo

Na quinta-feira, 20, o Aqua Park deu mais um passo ousado em sua trajetória e inaugurou a montanha-russa aquática mais alta do mundo: Surreal. A novidade também marcou o início das comemorações de 40 anos do Beach Park. Com uma temática de surfe, a atração foi a vitrine perfeita para receber ícones do esporte, como Gabriel Medina e Pedro Scooby.

Legenda: Moisés Loureiro, Eduardo Bismarck, Murilo Pascoal, Edilson Soarez, Pedro Scooby, Gabriel Medina, Douglas Silva, Bruno Gonçalves e Carla Ibiapina Foto: LC Moreira

Também marcaram presença na festa influenciadores e celebridades, como Douglas Silva, José Loreto, Sheron Menezzes, Alane Dias, Luísa Perissé, Benedita Casé, Lívian Aragão, Giulia Costa, Eike Duarte, Igor Jansen.

Legenda: Celebridades Foto: LC Moreira

Localizada entre o Maremoto e o Ramubrinká, a nova montanha-russa não é apenas uma atração radical, mas um marco que solidifica o Beach Park como referência em inovação e experiências diferenciadas de lazer.

Legenda: Surreal Foto: LC Moreira

Durante a inauguração, Gabriel Medina autografou uma prancha especial, que está na entrada da atração, proporcionando uma interatividade única para os visitantes.

Legenda: Murilo Pascoal e Gabriel Medina Foto: LC Moreira

Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, destacou a constante busca por inovação, apresentando o Surreal como uma das principais iniciativas para celebrar quatro décadas de sucesso.

Legenda: Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Depois de inaugurada com a emocionante contagem regressiva, a banda Gilsons trouxe ao palco uma vibe leve com sonoridade gostosa de ouvir naquele ambiente praia Surreal. A energia estava no ar e, sem dúvida, esse evento foi uma verdadeira onda de adrenalina e celebração.

Legenda: Banda Gilsons Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Murilo Pascoal, Edilson e Henrique Soarez Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Ibiapina, Bruno Gonçalves, Murilo Pascoal e Eduardo Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal e Gabriel Medina Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Gabriel Medina, Edilson Soarez e Eduardo Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Vasconcelos, Murilo Pascoal, Clarisse Linhares, Paulo Menezes e Felipe Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Edilson, Henrique, Gabriel e Daniel Soarez Foto: LC Moreira

Legenda: Lisa, Murilo, Violeta e Clara Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Gonçalves e Carla Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Luísa Cela e Diego Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Linhares, Jeritza Gurgel e Clarissa Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Soarez, Gabriel Medina e Gabriel Soarez Foto: LC Moreira

Legenda: Alane Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Nina Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Fiúza e Daniel Soarez Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson Soarez, Joãozinho Fiúza e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Rômulo Bravo Foto: LC Moreira

Legenda: Eduarda Ferro e Matheus Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Samara Felipo, Camila Pinheiro e Laura Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Romero e Felipe Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Picanço, Pedro Brito e Nicole Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Sheron Menezzes Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Jereissati e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bea Saboia, Rafa Eleutério e Zely Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: José Loreto Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Lima e José Vitorino Nettou Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Holanda, Alexandre Cabral e Tatiana Camigauchi Foto: LC Moreira

Legenda: André, Helena e Juliana Mota e Clara Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Leal, Andressa Íres Clarissa Jereissati, Mariana Amorim e Isabel Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Alane Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Travessoni e Bea Saboia Foto: LC Moreira

Legenda: Tayane Sales, Larissa dos Santos e Bia Bley Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Rodrigues, Olivio Lima, José Vitorino Nettou, Fabrício Romero, Felipe Lima e Ivan Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Gilmar Mendonça e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Luana Pinto Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ivon Cavalcante, Fernanda Lima e Hyago Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Suemy e Roberto Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Fernando Travessoni Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Ludmila Vitorasso Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Prado, Luís Vasconcelos e Felipe Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Eduardo, Carol Mota e João Paulo Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Sheron Menezzes e José Loreto Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Linhares e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Mota e Clara Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Mota, Gabriel Medina, Clara e Lisa Pascoal e Lora Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Cristina Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Medina e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Nanda Carol e Lívian Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Viváqua, Felipa e Eike Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Machado e Henrique Mapurunga Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana, Miguel e Eduardo Pinheiro e Cássio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Lima, Jamyle Laila e Isabelle Reinbold Foto: LC Moreira

Legenda: Lupercio Gurjão e Carol Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Feitosa e Fernanda Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: José Braq e Benjamin Noa Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Vasconcelos e Felipe Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Oliveira, Cássio Aguiar e Pedro Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Cristina Menezes e Marcelo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Abertura do Surreal Foto: LC Moreira

Legenda: AD2M Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Marcela Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Moisés Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Medina Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Scooby e Gabriel Medina Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bismarck, Murilo Pascoal, Edilson Soarez, Gabriel Medina, Carla Ibiapina, Bruno Gonçalves e Moisés Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Medina e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Medina Foto: LC Moreira

Legenda: Surreal Foto: LC Moreira