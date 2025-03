Festa do BBB 25 com Michel Teló tem briga de irmãos e a polêmica do 'pomba suja'; veja o que aconteceu

A mais recente festa do Big Brother Brasil (2025) foi marcada por polêmicas e desentendimentos na madrugada deste sábado (22). Embalados pelos sucessos de Michel Teló, a atração musical do evento, os brothers discutiram alianças e reverberaram falas polêmicas da casa.

A atração começou com a apresentação do sertanejo, que cantou os grandes sucessos da carreira. Em seguida, durante uma pausa no show, o cantor surpreendeu a todos ao fazer uma visita surpresa dentro da Casa do BBB 25.

Ele conheceu os quartos, as cozinhas VIP e Xepa e até comeu um macarrão com feijão preparado pelos participantes. "Eu precisava provar, não sei quando vou ter a oportunidade de voltar aqui", brincou.

Legenda: Brothers se divertiram com a chegada de Michel Teló na noite dessa sexta-feira (21) Foto: Reprodução/Globoplay

Brothers discutem o termo "pomba suja"

Um dos momentos da festa mais comentados pelos internautas aconteceu quando Eva, Renata, Maike, Vilma, João Pedro e João Gabriel se juntaram discutir o Na Mira do Líder de sexta-feira (21). Durante a conversa, o grupo também relembrou o último Sincerão, quando Vinícius utilizou o termo "pombas sujas" para se referir às irmãs cearenses.

Maike argumentou que "foi um elogio", ao que Eva disparou: "Eu nasci ontem, meu chá de bebê foi anteontem". Renata também mostrou descontentamento com a expressão. "A mesma coisa aqui no Rio de Janeiro todo mundo te chamar de vagabunda e eu achar que eu tenho que achar isso normal", opinou.

Para Vinícius, a gíria é tradicional na Bahia e não possui conotação negativa. No entanto, o ex-BBB e também baiano Lucas Pizane explicou ao gshow que o termo é utilizado para se referir a alguém não confiável. "Uma pessoa que a gente não se mistura, até porque está sujo e a gente não quer se sujar também... Esse é o significado da expressão que a gente costuma usar lá na minha amada Bahia", afirmou.

A expressão também causou incômodo em outros brothers, incluindo o ginasta Diego Hypolito, que abordou o assunto com Guilherme durante a festa. "Eu não acho mais que, assim, as palavras vêm ao vento. As atitudes falam muito mais. Vocês me abraçaram com o coração. Por mais que tenham mais atitudes nossas que também estão erradas, eu acho que não deveria ter chamado ninguém de pombo, mesmo que seja uma gíria. Eu não concordo", ressaltou.

Briga de irmãos

O momento de descontração na casa também proporcionou um estranhamento entre os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Os irmãos discordaram sobre a mudança de postura de Eva, a qual eles consideram uma aliada no jogo.

"Deixa ela continuar do jeito que ela é. Minha raiva é essa, ela chegar [longe] e depois de tudo querer tirar nós", disse Pedro. "Eu não tô vendo nada de mais. Você que tá vendo. É só eu e você. Essa outra coisa, você não tem que se importar com isso. Sendo que só vai ganhar um de nós dois", rebateu Gabriel.

Após um instante de calmaria, os dois retomaram a conversa e relembraram as próprias prioridades. "Entrou só nós dois, não temos que esperar nada de ninguém aqui", reforçou João Gabriel. "Só pensa em nós dois. E no Maike, que está com a gente", finalizou.

