Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (22/03)?

Mais um programa "É de Casa" vai ao ar neste sábado (22). Apresentado por Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, a produção irá ao ar às 8h30, após o "Pequenas Empresas & Grandes Negócios".

Na atração, o público poderá aprender as receitas de bolo vencedoras do ‘Que Seja doce’, reality que estreou nova temporada no GNT. A confeiteira Letícia Meleiro apresenta o recheio de cheesecake de frutas vermelhas com o qual foi campeã no episódio 'Bolo de Festa de 15 Anos’.

Outra participação no ‘É de Casa’ deste sábado é Osmar Prado, ator que coleciona papéis marcantes, que conversa sobre a carreira. Já no quadro ‘Viva o Verde’, Murilo Soares ensina a plantar e cultivar, em vaso, a acerola, que está em alta e é rica em vitaminas.

Que horas começa o 'É de Casa' hoje (22)?

O É de Casa começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 11h45.

Dicas sobre os mais variados temas, como beleza, artesanato, culinária, serviço e entretenimento, além de notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo com Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

