O termo 'pomba suja' ganhou destaque na internet desde que o participante do BBB 25, Vinicius, se referiu assim as cearenses Eva e Renata, durante a dinâmica do 'Sincerão' no início desta semana. Nessa quarta-feira (19), Vinicius explicou o significado do termo.

"Pomba suja é quando a pessoa faz coisa errada", disse Vinicius. Aline acrescentou que o termo não é pesado e que tem vários significados: "Gente, não é pesado. A pomba é aquela mulher de baixo astral, que procura problema fora de hora. Por mais que não seja um elogio, não é um xingamento".

A policial baiana continuou: "Pessoa ordinária pode ser uma pessoa falsa, mentirosa, cara de pau... Uma pessoa, como posso dizer, espertinha, sabe? Mas 'ordinária' jamais será um xingamento, gente. Esse negócio de regionalismo é uma coisa que pega muito, porque as pessoas não entendem o contexto das expressões", disse.

Guilherme completou falando que "a pomba, lá onde eu moro, é a pomba".

Logo após a fala, Vinicius voltou atrás dizendo que "Não era para eu ter falado dessa forma".

CEARENSES SÃO ALVOS DE ATAQUES

As cearenses Renata Saldanha e Eva Pacheco, participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB), estão sendo alvos de ataques xenofóbicos nas redes sociais. Comentários ofensivos direcionados às sisters e aos seguidores delas estão frequentes na plataforma X.

Em postagem no Instagram das duas BBBs, os administradores compartilharam alguns tweets com as mensagens criminosas.

Em resposta aos tweets ofensivos, os administradores dos perfis de Renata e Eva se manifestaram.

"É lamentável ter que lidar com comentários desse tipo vindo de pessoas que estão podres por dentro. Não é de hoje que a xenofobia escancarada de alguns perfis passaram a ser frequentes apenas no intuito de atingir Renata, Eva e sua torcida. Vocês não ficarão impunes", diz mensagem publicada nas contas das duas.