A formação do nono paredão gerou uma série de confrontos dentro do BBB 25, na madrugada de segunda-feira (17). Guilherme, atual líder da semana, procurou João Gabriel e João Pedro para questionar a escolha de voto dos dois na berlinda. O pernambucano não entendeu o motivo de os irmãos, junto com Maike, terem decidido votar em Daniele Hypólito.

“É uma opinião minha de jogador, vocês não precisam concordar. O maior embate de vocês hoje é Dani? Foram vocês que votaram nela?”, perguntou Guilherme, inicialmente.

Veja trecho de conflito de líder Guilherme:

Diante da confirmação dos gêmeos, ele demonstrou insatisfação: “Se a gente tem um embate aqui, a gente tem que bater no peito e dizer: ‘Vem tu’. Aí eu fiquei sem entender, velho”, declarou o líder.

João Gabriel justificou a decisão como estratégica. E João Pedro ressaltou a ideia, explicando que a intenção era dividir os votos do Quarto Fantástico. O líder questionou se não seria mais vantajoso votar em Aline ou Vitória Strada, que já estavam na berlinda. “É coisa da… a Renata sabe”, respondeu o goiano.

A discussão ficou mais acalorada quando João Gabriel se exaltou. “Vocês são sete pessoas, nós somos seis. Estou ali para defender meu grupo e você quer que eu não faça os ‘trem’ para defender o meu grupo?!”, questionou.

O debate continuou com Guilherme insistindo que os brothers estavam fugindo dos verdadeiros embates. “Se para vocês é normal ter uma briga aqui e não comprar essa briga, para mim não existe”, afirmou.

Confronto com cearenses Eva e Renata

Legenda: Aline em conflito com as participantes cearenses Foto: Reprodução/TV Globo

Renata e Eva chegaram para participar da conversa, e o líder quis saber qual era, na visão delas, o maior embate dentro do jogo. “Para você, sinceramente, o Brasil olhando lá de fora, quem é o seu maior embate aqui dentro hoje?”, perguntou. “Aline”, respondeu Renata.

Mesmo com esse apontamento, Guilherme criticou a decisão do grupo de não votar em Aline e questionou a importância de outros conflitos dentro do jogo. “Eu não tenho nada com a Delma? Eu tenho motivo para votar nela. Ela também é o meu embate”, justificou Renata em seguida.

Assista trecho de confusão:

Eva acrescentou: “Eu votei na Dona Delma pela Renata, também. Ou você acha que eu não fico chateada pelas coisas dela, que eu me afastei porque também fiquei chateada com coisas que eu soube?”.

Guilherme, porém, não ficou convencido. “O seu embate é com Aline ou não é?”, questionou novamente. “É com a Aline, sim, mas eu também tenho estratégia. Nem tudo aqui é sobre o meu maior embate. Você tem que ser inteligente”, rebateu Eva. O clima esquentou ainda mais com as trocas de farpas entre os participantes.

Aline entrou no bate-boca

Depois da discussão com Guilherme, Eva e Renata se desentenderam com Aline. A baiana entrou na conversa ao provocar o grupo e afirmar que “a estratégia delas é correr” no BBB 25. “Correr de ti, Aline?”, rebateu Eva, aproximando-se da policial. Aline pediu que a dupla falasse mais baixo e insistiu: “Eu acho que a estratégia sua é correr. Porque você não sustenta no peito”.

O embate ficou mais intenso quando Aline questionou o motivo de não ter recebido votos das sisters, apesar dos desentendimentos. As cearenses tentaram responder ao mesmo tempo, o que levou a baiana a dizer: “Vocês estão gritando, está doendo meu ouvido. Estou falando tão educada com vocês. Está parecendo uma gralha no meu ouvido gritando”.

As duas deram risadas e provocaram Aline, chamando-a de “princesa”. “Respira fundo. Você tá muito desequilibrada, Renata”, alfinetou a baiana.

A troca de provocações seguiu, com Aline reforçando que as cearenses deveriam falar mais baixo. “Vocês estão muito nervosas, gente. O que é isso? Estou muito preocupada com a saúde mental de vocês. Eu vim de um Monstro agora e não estou tão estressada quanto vocês. Isso, amor, respira. É porque vocês criticam e fazem igual”, provocou.

A eliminação do paredão acontece nesta terça-feira (18).

