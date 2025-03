Mãe de Gugu Liberato, de 95 anos, deve ter alta de hospital em breve, diz assessoria

Aos 95 anos, Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato, foi internada na última semana, com suspeita de AVC (acidente vascular cerebral), mas acabou sendo diagnosticada com infecção pulmonar. Apesar do diagnóstico, a assessoria da família Liberato disse que a matriarca deve ter alta em breve.

“A recuperação está muito satisfatória. Ainda esta semana ela deve ter alta”, disse à Quem.

Veja também Zoeira Sem contrato fixo com a Globo, Marcelo Adnet assume programa na CazéTV Zoeira Esposa de Arlindo Cruz relembra AVC de cantor há oito anos: 'Nunca mais ouvi a voz dele'

Maria do Céu está acompanhada da filha, a numeróloga Aparecida Liberato, no hospital. Além de Gugu e Aparecida, ela ainda é mãe de Amândio Liberato, o primogênito da família.

Em 2024, Maria do Céu gravou um depoimento para documentários sobre a morte do filho, que completou cinco anos no ano passado.

“Parece mentira que ele morreu. Para mim, é muita saudade”, disse ela na ocasião.