Sem contrato fixo com a Globo, Marcelo Adnet assume programa na CazéTV

O apresentador Marcelo Adnet deixou a Rede Globo para assumir um contrato com a CazéTV, canal especializado na transmissão de eventos esportivos. O ator estará à frente de um programa especial do Campeonato Brasileiro no projeto de Casimiro Miguel, o '30 Minutos na Cazé'. A novidade foi divulgada nesse domingo (16) pela emissora.

Adnet já não tinha um contrato fixo com a Globo desde 2023, embora tenha apresentado o quadro 'Fica Triste Não' no Esporte Espetacular e no programa Boleiragem, do SporTV.

Com cerca de 30 minutos de duração mais os acréscimos definidos durante a transmissão, o novo programa conta, a cada episódio, com comentários sobre os principais acontecimentos do Brasileirão no fim de semana. O projeto é a aposta do canal para encerrar a programação dos domingos na CazéTV.

O '30 Minutos na Cazé' será transmitido logo após o programa 'Tempo de Bola', apresentado por Bárbara Coelho, que também deixou a Globo neste mês.

Saída da Globo

Marcelo Adnet assinou contrato com a Globo em 2013, após anos de contribuição na MTV Brasil, emissora que encerrou a atividades no mesmo ano. Entre os projetos de maior destaque do comunicador na emissora de Roberto Marinho, estão o "Tá no Ar: A TV na TV" e talk-show "Adnight". Adnet ainda atuou na novela "Mar do Sertão" e assumiu projetos esportivos na Globo, como o "Que Doha é Essa?" durante a Copa de 2022.