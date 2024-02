Dani Calabresa comenta flagra de Marcelo Adnet no Carnaval: 'Ninguém merece passar por isso'

A humorista Dani Calabresa comentou a suposta traição de Marcelo Adnet, que foi flagrado beijando outra mulher no Carnaval do Rio de Janeiro. O humorista anunciou o fim do casamento com Patrícia Cardoso após as fotos do flagra circularem. Dani foi envolvida na história porque já foi casada com Adnet e foi traída por ele.

“É chato para ela, para a filhinha, para minha ex-sogra e para ele, que é um cara talentoso que só podia ter nota legal, mas fez outra cagada. É chato”, comentou a humorista.

Ela ainda explicou o motivo de ter consolado Patrícia, apesar de atualmente ser amiga de Adnet. “Eu me ponho no lugar, já aconteceu e sei como é. É chato com qualquer mulher. Ninguém merece passar por isso. Nenhuma família merece ter uma exposição assim”.

“A gente se conhece, a gente se encontrou aqui e é um momento de ‘porra, é foda, mas força’. Mas desejo tudo de bom. Não gostaria de estar envolvida, mas tenho sentimentos bons. Torço para ficar tudo bem”, frisou ainda.

Patrícia e Adnet estavam casados desde 2017 e são pais de Alice, de 3 anos.