Marcelo Adnet é visto aos beijos com mulher e comenta suposta traição; Esposa também se pronuncia

O Carnaval mal começou e Marcelo Adnet já é um dos assuntos mais comentados do momento. O comediante foi visto aos beijos, com uma mulher, após deixar a Marquês de Sapucaí nesta sexta-feira (9) e as imagens foram feitas e divulgadas, neste sábado (10), pelo portal LeoDias. O colunista afirmou, junto com as fotos, que Adnet pediu o número de telefone da affair e deixou o evento acompanhado dela e de uma amiga.

A informação inicial avançou que o artista estava traindo a esposa, Patrícia Cardoso, com quem tem uma filha, Alice, de 3 anos. As imagens se alastraram pela internet. Em outros momentos divulgados, Adnet aparece dando em cima de mais duas mulheres enquanto assistia aos desfiles e fumava em um dos camarotes da Sapucaí.

A repercussão fez a mulher do humorista se pronunciar. Em um story em seu Instagram, neste sábado (10), ela declarou: “Tô ótima galera. Só que não! Juntas somos mais”. Em seguida, também disse: “Bora crescer essa rede de apoio!”. A mensagem foi escrita por cima de uma foto de rosto de Patrícia, em zoom, transparecendo um ar triste e melancólico.

Legenda: Repercussão fez Patrícia Cardoso se pronunciar Foto: Reprodução/Instagram

Por conta da repercussão, Adnet falou ao portal LeoDias, também neste sábado (10), em tom de autodefesa, que, antes do Carnaval iniciar, o casamento entre os dois já havia acabado. Questionado se gostaria de se pronunciar sobre a suposta traição, Adnet afirmou: "Eu e minha ex-esposa não estamos mais juntos".

Apoio

Após a notícia se alastrar, internautas passaram a prestar apoio à Patrícia nas redes sociais. "Você merece um homem de verdade"; "Não perdoe mais não"; "Você merece o melhor, melhor que esse Marcelo não é capaz de te dar"; "Ninguém merece ser traída" são exemplos de mensagens deixadas pelos seguidores.

Recorde

Marcelo e Patrícia se casaram em 2017. Em meados de 2020, o humorista admitiu ter tido um relacionamento extraconjugal com uma atriz durante uma crise do relacionamento entre os dois. Vale lembrar que o motivo do término do casamento anterior dele com Dani Calabresa, que acabou em 2017 após sete anos de união, envolveu traição em vias públicas.