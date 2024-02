Carl Weathers, ator de ‘Rocky’, morreu de aterosclerose cardiovascular, afirma site

A causa da morte de Carl Weathers, ator que ficou conhecido mundialmente por interpretar Apollo Creed no filme "Rocky", foi finalmente revelada. O artista morreu no dia 2 de fevereiro e tinha 76 anos.

Weathers, que também esteve no elenco do clássico "Predador", ao lado de Arnold Schwarzenegger, faleceu por causa de aterosclerose cardiovascular, de acordo com informações divulgadas pelo site The Blast nesta sexta (9), após acesso à certidão de óbito. Tal doença afeta a circulação nos vasos sanguíneos e causa, por exemplo, ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.

A família do astro havia afirmado, anteriormente, que a morte dele havia ocorrido de forma pacífica, durante o sono, quando o ator se encontrava na sua casa, em Venice, na Califórnia, Estados Unidos. A polícia local declarou ainda, na época, que a morte dele foi natural, já que tinha problemas cardíacos há muitos anos.

O corpo de Weathers foi cremado. “Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de Carl Weathers. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixou uma marca e é reconhecido mundialmente por gerações. Ele era um amado irmão, pai, avô, parceiro e amigo”, disse a família do ator.