CAPTEI: “Dinheiro Vivo”- Vik Muniz transforma cédulas em arte na Multiarte

O dinheiro vale o quanto compra ou vale o quanto expressa? Vale o quanto pesa? E a arte, quanto vale? E a vida selvagem, está impressa ou imprensada na cédula ou na selva das cidades? Esses questionamentos não são meus. Estão escritos no livro que recebi após visitar a exposição "Dinheiro Vivo".

Na noite de quinta-feira, 27, a Galeria Multiarte trouxe para Fortaleza a exposição “Dinheiro Vivo”, do famoso artista Vik Muniz. Reconhecido internacionalmente, mas de origem paterna cearense, Vik apresenta quinze obras feitas com cédulas descartadas pela Casa da Moeda, simbolizando a transmutação do dinheiro em arte.

Legenda: Vik Muniz Foto: LC Moreira

Dividida em duas seções, a série lembra a fauna presente nas notas e relembra paisagens do século 19, com um destaque especial: a recriação da obra “Paisagem no interior da mata tropical no Brasil com figuras, a partir de Johann Moritz Rugendas”, de 1842.

Legenda: “Paisagem no interior da Mata Tropical no Brasil com figuras, a partir de Johann Moritz Rugendas” Foto: LC Moreira

Victor Perlingeiro, diretor da Multiarte, enfatiza que a exposição aborda a ecologia, o valor do dinheiro e a ressignificação do espaço urbano. Com obras que vão das tartarugas-marinhas às onças-pintadas, Vik Muniz reinventa o diálogo entre arte e natureza.

Legenda: Victor Perlingeiro, Vik Muniz e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Durante a vernissage, Max Perlingeiro recebeu Vik Muniz para uma conversa descontraída sobre a exposição. Simpático, tagarela (ele mesmo admitiu), divertido e leve. O artista ficou muito a vontade no jardim da Multiarte. Culto, trouxe um repertório incrível de histórias que prenderam a atenção da plateia. No final, atendeu a todos com pedidos de clicks e muitos sorrisos.

Legenda: Max Perlingeiro e Vik Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Max Perlingeiro e Vik Muniz Foto: LC Moreira

“Dinheiro Vivo” é mais uma consagração da Multiarte como um hub de inovação artística em Fortaleza.

Legenda: Victor Perlingeiro, Vik Muniz e Alexandre Roesler Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Maria Brás e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás, Max Perlingeiro, Carol e Neuma Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Rolim e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Max Perlingeiro e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Racine Mourão e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Vando Figueiredo, Victor Perlingeiro e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Dinheiro Vivo Foto: LC Moreira

Legenda: Dinheiro Vivo Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha Wolff e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha Wolff, Neuma Figueiredo, Jomara Cid e Carol Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Parente, Homero Silva, Jeritza Gurgel e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Távora e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Távora, Ana Lúcia Parente e Valdísia Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Neto e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Frank, Ana Cristina Façanha e Meire Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Valter Alencar, Marçal Barros e Marcelo Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Airton Façanha e Eduardo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Vando Figueiredo, Fernando França e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Dinheiro Vivo Foto: LC Moreira

Legenda: Dinheiro Vivo Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma e Carol Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Cadeh Juaçaba, Victor Perligeiro e Alessandro Roesler Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Romcy, Vando Figueiredo, Claudiane e Wilson Loureiro e Fernando França Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando França Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Iratuã Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Rocha, Danielle Cruz e Izabel Dourado Foto: LC Moreira

Legenda: Cadeh Juaçaba, Carolina Vieira, Wilson Neto, Maria Brás e Ana Valeska Foto: LC Moreira

Legenda: Bete e Ricardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Limaverde e Paulo Alcoforado Foto: LC Moreira

Legenda: Jhonny e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Valeska e Claudiane Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Grace Troccoli e Adriana Helena Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Cid e Lireda França Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Novaes e Ana Virginia Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil e Ana Cristina Façanha Foto: LC Moreira