Preta Gil se emociona e diz que fará tratamento no exterior: 'Me recuso a aceitar que se findou para mim'

A cantora Preta Gil atualizou o público sobre o atual estado de saúde, durante tratamento de um câncer de intestino, em participação no programa "Domingão com Huck" desse domingo (30). Ao lado do amigo e apresentador Luciano Huck, ela se emocionou e disse que se recusa a aceitar que as chances de cura acabaram.

A artista revelou que o próximo passo no tratamento da doença, descoberta em 2023, é procurar soluções fora do País.

"Agora entro numa fase difícil, complicada. Porque aqui no Brasil a gente já fez tudo que podia. Agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil, é para lá que vou para voltar para cá curada e poder voltar a fazer o que amo, voltar a cantar, vir aqui, ser jurada, brincar com minha neta, meus sobrinhos, ver o meu filho."

Em fevereiro deste ano, Preta mencionou que daria seguimento ao tratamento em Nova York, nos Estados Unidos, por recomendação dos médicos que a acompanham no Brasil. Na época, detalhou que a previsão é que viaje ao exterior em abril. O objetivo é que ela seja submetida a novos medicamentos, que estão em fase final de estudo.

Ainda no "Domingão com Huck", a cantora confessou que se recusa a aceitar que suas chances de combater a doença acabaram. "Tenho muita coisa a fazer aqui, nessa vida. Então me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Acho que ainda tenho uma caminhada. Fé, ciência e amor. Acreditar nas novas oportunidades que tem fora do Brasil. Se tenho esse privilégio, e sei que sou uma mulher privilegiada e tenho essa condição, eu vou, porque tenho muito amor à vida, a isso aqui. Sei que temos que aprender a lidar com a finitude."

O apresentador da atração, Luciano Huck, elogiou a resiliência da artista. "Você está dando uma lição de vida para muita gente que está enfrentando o câncer. Você virou farolete, luz, de que dá para enfrentar com um sorriso, força, mesmo quando tudo parece estar muito escuro. Vou falar um palavrão. Você é f***, Preta! Que bom que está aqui."

Qual o câncer de Preta Gil?

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino, em 2023. Ela tratou ao longo do ano passado, porém, a condição voltou a ficar grave em agosto e evoluiu para uma metástase em três locais:

Duas estruturas do sistema linfático, conhecidos como linfonodos;

No peritônio, membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago;

No ureter, tubo por onde passa a urina.

Ela já passou por sessões de radioterapia e outras cirurgias, como uma histerectomia abdominal (remoção do útero).