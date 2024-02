Quem está no Monstro do BBB 24? Veja castigo escolhido neste sábado (10)

Deniziane e Matteus foram os dois escolhidos pelo anjo Michel para cumprir o castigo do monstro nesta semana no BBB 24. O brother venceu a prova, na tarde deste sábado (10), e, além de poder imunizar outro participante, também não poderá ser votado no próximo paredão.

"Monstro As serpentes. Os castigados vão dar vida a duas temidas serpentes. Sempre que tocar a música do Monstro, as duas peçonhentas devem correr para o seu habitat, a floresta. Elas deverão ficar perto das árvores até a música parar. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa", explicou Tadeu Schmidt.

Além de indicar dois brothers para o monstro, Michel pode convidar três participantes para o almoço do anjo. Ele resolver levar Giovanna, Raquele e Isabelle.

Como foi a disputa?

O apresentador Tadeu Schmidt reuniu os participantes no início desta tarde e realizou o sorteio de quem participaria da dinâmica. Ele avisou que, por questões médicas, Giovanna não pode disputar a prova.

Os confinados foram divididos em três grupos: colaborador iFood, que disputou a Prova do Anjo; cliente iFood, que participou da prova, no entanto, não disputou o colar da imunidade; e o terceiro é o grupo que ficou totalmente de fora da prova.

Os colaboradores foram, na ordem que jogaram: Beatriz, Fernanda, Yasmin, Raquele, Michel e MC Bin Laden.

Os clientes foram, na ordem que jogaram: Deniziane, Davi, Leidy Elin, Wanessa, Marcus Vinicius e Alane.

De acordo com os números sorteados, os brothers formaram duplas. O confinado que estava no grupo cliente ifood foi ao local da prova e selecionou 6 produtos. O participante que estava no colaborador ifood tinha que ativar o cronômetro e poderia entrar em um labirinto para pegar os itens da lista.

Venceu a prova o participante que recolheu todos os itens corretos do labirinto no menor tempo.

Tempo de prova:

Bia: 156.802 segundos (5 produtos corretos)

Fernanda: 47.862 segundos (5 produtos corretos)

Yasmin: 107.128 segundos (6 produtos corretos)

Raquele: 89.148 segundos (4 produtos corretos)

Michel: 71.938 segundos (6 produtos corretos)

Bin Laden: 185.258 segundos (6 produtos corretos)