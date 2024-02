Quem ganhou a Prova do Anjo hoje? Veja como foi a dinâmica

Os brothers já estão reunidos para a quinta Prova do Anjo do BBB 24. A disputa deste sábado (10) começou a ser organizada no início desta tarde.

O apresentador Tadeu Schmidt reuniu os participantes e realizou o sorteio de quem participa da dinâmica. Ele avisou que, por questões médicas, Giovanna não pode disputar a prova.

Os confinados foram divididos em três grupos: colaborador iFood, que disputa a Prova do Anjo; cliente iFood, que participa da prova, no entanto, não disputa o colar da imunidade; e terceiro é o grupo que ficou totalmente de fora da prova.

Os colaboradores são, na ordem que jogam: Beatriz, Fernanda, Yasmin, Raquele, Michel e MC Bin Laden.

Os clientes são, na ordem que jogam: Deniziane, Davi, Leidy Elin, Wanessa, Marcus Vinicius e Alane.

Conforme a dinâmica da semana, o ganhador não poderá ser votado pelos companheiros de confinamento ou indicado pelo líder, e ainda terá o poder de imunizar um aliado.

Como é a disputa?

De acordo com os números sorteados, os brothers formaram duplas. O confinado que está no grupo cliente ifood vai ao local da prova e seleciona 6 produtos. O participante que está no colaborador ifood terá que ativar o cronômetro e vai entrar em um labirinto para pegar os itens da lista.

Vence a prova o participante que recolher os itens corretos do labirinto no menor tempo.

Tempo de prova:

Bia: 156.802 segundos (5 produtos corretos)

Fernanda: 47.862 segundos (5 produtos corretos)

Yasmin: 107.128 segundos (6 produtos corretos)

Raquele: 89.148 segundos (4 produtos corretos)

*Esta matéria está sendo atualizada conforme ocorre a prova.