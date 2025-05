Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (10)

A novela 'História de Amor' deste sábado (10) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Carlos vai à festa dos pais de Paula.

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Carlos vai à festa dos pais de Paula. Zuleika (Eva Wilma) se alegra com a presença de Carlos (José Mayer). Paula (Carolina Ferraz) garante a Vandinha (Cláudia Lira) que conseguirá ter Carlos de volta. Maristela (Cristina Mullins) diz a Rose (Silvia Bandeira) que está disposta a vender objetos de sua casa. Joyce (Carla Marins) confessa a Lu (Anna de Aguiar) que está interessada em Bruno (Claudio Lins).

Na festa dos pais de Paula, Daniel (José de Abreu) dá em cima de Bianca (Maria Ribeiro), e Sheila (Lília Cabral) sente ciúmes. Paula bebe e convence Carlos a levá-la para casa. Quando eles entram, ela o agarra. Carlos consegue se desvencilhar e vai embora, mas esquece a carteira na casa de Paula. Ele liga para Paula, e Sheila, escutando a conversa, julga que eles passaram a noite juntos.

Marta (Bia Nunnes) descobre que foi Assunção (Nuno Leal Maia) quem emprestou dinheiro para Xavier (Ricardo Petráglia). Sheila visita Helena (Regina Duarte) e dá um presente para Joyce. Ela insinua que Carlos dormiu com Paula, e Helena decide devolver a chave do flat a Carlos. Paula vai até a casa dele para devolver a carteira do médico. Joyce vai à choperia e vê Caio (Ângelo Paes Leme) chegando acompanhado.

Paula consegue seduzir Carlos e passa a noite com ele. Xavier aconselha Marta a procurar um psicólogo. Carlos recorda os momentos que passou com Helena no flat. Helena decide telefonar para Carlos e fica desolada quando Paula atende. Marta toma coragem e se olha no espelho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.