Morre Jaison da Silva, Madruguinha do Brasil do The Noite, aos 62 anos

O humorista Jaison da Silva, de 62 anos, conhecido como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada deste sábado (10) em São Paulo. Ele foi vítima de um ataque cardíaco fulminante.

A informação foi confirmada pelas redes sociais do artista por meio dos administradores da página, que já conta com mais de 300 mil seguidores.

"Amigos e fãs do Madruguinha, a notícia não é muito boa. Nosso grande Jaison, famoso Madruguinha, veio a óbito nesta noite", escreveu o perfil do humorista.

Por causa da condição financeira da família, os administradores do perfil do Madruguinha do Brasil postaram um print do irmão do humorista pedindo ajuda para arcar com as despesas do velório e do enterro. As informações são do portal Uol.

O SBT, emissora onde ele trabalhava no The Noite, apresentado por Danilo Gentili, publicou uma nota de pesar para o artista, e disse que o programa na próxima segunda (12) terá homenagens para o humorista.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje, do humorista Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa 'The Noite', com Danilo Gentili. Na próxima segunda-feira, 12 de maio, o programa prestará uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do 'The Noite' e por todos do SBT", destacou a emissora.

Madruguinha do Brasil ganhou notoriedade nas redes sociais pela semelhança com Seu Madruga, personagem do icônico seriado mexicano Chaves. Nas redes sociais, o humorista acumulava mais de 300 mil seguidores onde compartilhava sua rotina.