Dani Calabresa consola Patrícia Cardoso após traição de Marcelo Adnet

Dani Calabresa, que terminou o casamento com Marcelo Adnet após uma traição pública dele, em 2017, foi fotografada, nesse domingo (11), dando um abraço em Patrícia Cardoso, última companheira do humorista. As duas estavam no camarote Mar, na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Veja também

Adnet foi fotografado aos beijos com uma mulher após curtir um camarote também na Sapucaí, no sábado (10). Após o flagra, ele chegou a dizer que não estava mais casado. No entanto, nas redes sociais, Adnet e Patrícia haviam postado fotos juntos há alguns dias.

Patrícia também chegou a fazer uma postagem em seu Instagram se mostrando surpresa com a atitude do humorista, dando a entender que estava sendo traída. Eles estão casados desde 2017 e são pais de Alice, de 3 anos.