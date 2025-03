Megan Fox dá à luz ao quarto bebê, fruto de seu relacionamento com rapper Machine Gun Kelly

A atriz Megan Fox deu à luz ao quarto filho nesta quinta-feira (27), sendo o primeiro dela com o cantor Machine Gun Kelly. Nas redes sociais, o pai comemorou o nascimento, revelando que tiveram uma menina. “Finalmente, ela está aqui. Nossa pequena semente celestial”, escreveu na publicação.

Em vídeo, é possível ver o momento em que o rapper acaricia as mãos do bebê. "Absolutamente precioso, parabéns", escreveu uma internauta, comemorando o nascimento da bebê.

Megan já é mãe de Noah, Bodhi e Journey, frutos do relacionamento com o ex-marido, Brian Austin Green.

Legenda: Machine Gun Kelly postou uma foto segurando a mão do bebê Foto: Reprodução

Relacionamento de Megan e MGK

Em 2020, Megan Fox e Machine Gun Kelly assumiram o relacionamento após se conheceram durante as gravações do filme “Midnight in the Switchgrass”.

Eles noivaram em 2022. Na época, o cantor compartilhou que o anel de noivado possui espinhos, porque "o amor é dor". Conforme o portal Yahoo, Gun Kelly ainda afirmou, em entrevista à Vogue, isso era para evitar que Megan retirasse a peça do dedo.

Já no começo de novembro de 2024, anunciaram a gravidez. No entanto, eles terminaram em dezembro do ano passado.