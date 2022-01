Megan Fox usa anel de noivado com espinhos que machucam se peça for retirada

Após a cerimônia com pacto de sangue, em que a atriz Megan Fox e o noivo Machine Gun Kelly beberam sangue um do outro, o cantor compartilhou que o anel de noivado possui espinhos, porque "o amor é dor". Conforme o portal Yahoo, Gun Kelly ainda afirmou, em entrevista à Vogue, isso era para evitar que Megan retirasse a peça do dedo.

"Se ela tentar tirar, vai machucar... Amor é dor!".Em suas redes sociais, o cantor Gun Kelly compartilhou que o anel foi desenhado por ele e pelo designer de jóias britânico Stephen Webster.

"É uma esmeralda colombiana sem tratamento. O anel pode se separar e virar dois anéis. Quando juntos, ficam presos por um ímã, formando um coração obscuro".

O pedido de casamento ocorreu debaixo de árvores em que os dois se apaixonaram. A esmeralda representa a pedra de nascimento de Megan, enquanto o diamante é a pedra de nascimento de Gun Kelly. "Colocados em duas bandas magnéticas de espinhos que se unem como duas metades da mesma alma formando o coração obscuro que é o nosso amor", detalhou em postagem no Instagram.

Repercussão do pedido de casamento

Segundo o Yahoo, o noivo de Megan comentou ainda que não esperava se deparar com tanta repercussão após pedido e que só havia gravado o momento na busca de controlar a narrativa do romance entre eles, já que "é o contrário de alguém vendo uma foto estranha de um anel em nossas mãos".

"Não esperava isso. Apenas gravei com meu celular. Não era como se tivéssemos fotógrafos ou algo do tipo. Era apenas eu colocando meu celular em uma caneca".

O relacionamento dos dois já foi alvo de burburinhos quando Gun Kelly acidentalmente se esfaqueou para impressionar a atriz. "Fingiu costume" após se machucar quando jogou a faca para o alto e tentou pegá-la de volta no ar. "Eu joguei [a faca] e ela ficou presa na minha mão. Sabe quando você joga para cima e tenta pegá-la? Eu olhei para ela na hora e fiquei, tipo: 'Olha só isso'", relatou.