Parcial da enquete BBB 25 garante favoritismo de participante para ganhar reality; veja detalhes

A cearense Renata Saldanha é quem mais tem chance de ganhar o Big Brother Brasil 25, segundo o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. A bailarina desponta, na tarde desta segunda-feira (21), com 48,8% da aprovação do público, seguida do pernambucano Guilherme Vilar, que tem 42,4% dos votos.

João Pedro deve ficar em terceiro lugar no ranking da final. Na enquete do DN, o goiano recebeu apenas 8,8% dos votos para ganhar o programa.

Legenda: O resultado da enquete não interfere na votação oficial do programa Foto: Reprodução

O resultado oficial da votação será anunciado pelo apresentador, Tadeu Schmidt, na edição desta terça (22).

Favoritismo de Renata

Depois de escapar do último Paredão da temporada, nesse domingo (20), em que Vitória Strada foi eliminada, Renata se consagrou como uma das jogadoras favoritas do público do reality show.

A professora de dança protagonizou diversos momentos importantes ao longo da edição, a exemplo da primeira prova de resistência que garantiu imunidade por uma semana — conquistada com a sua dupla, Eva Pacheco —, a Vitrine do Seu Fifi, embates com rivais no game e até com antigos aliados e um breve romance com outro brother.

No Ceará, diversas ações foram realizadas pela equipe e pelos familiares de ambas as participantes para garantir a vaga de uma delas na final, a exemplo de quando a torcida pediu votos para as duas durante jogos do Fortaleza Esporte Clube e em banners espalhados por avenidas e shoppings da Capital.

Políticos cearenses também declararam torcida para Renata publicamente, como o governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito Evandro Leitão (PT), a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT) e diversos outros.

Além disso, para celebrar a última batalha da cearense no programa, uma festa será promovida no calçadão do Estoril, na Praia de Iracema, nesta terça-feira. Uma das atrações do evento será a cantora Solange Almeida.

