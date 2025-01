BBB 25: Cearenses Renata e Eva são confrontadas por participantes após almoço; veja vídeos

Depois de atender o Big Fone, escolher outras duas duplas para um almoço surpresa e entrar em consenso com os colegas sobre três consequências que deverão ser sofridas por outros integrantes da casa mais vigiada do Brasil, as cearenses Eva e Renata saíram do quarto Anos 50 e encararam os brothers e as sisters que assistiram à dinâmica nesta quarta-feira (29).

O público, nas redes sociais, esperava grandes embates entre as bailarinas e as duplas Camilla e Thamiris, Vitória e Mateus e Gracyanne e Giovanna.

Embora discussões acaloradas tenham acontecido na cozinha da casa, especialmente entre Eva, Renata e Giovanna, logo o bate-boca foi encerrado e as cearenses foram para a varanda conversar com aliados.

No quarto Nordeste, porém, Camila, Thamiris, Vitória, Mateus, Diego e Daniele Hypólito repercutiram a dinâmica e questionaram as escolhas das meninas.

Gracyanne e Giovanna tiram satisfação

Logo que chegaram à cozinha, Eva e Renata foram confrontadas por Gracyanne, que foi excluída do Show de Quarta pelo grupo do almoço. "Eu, graças a Deus, já vi vários shows, acho legal vocês terem a oportunidade de ver. Agora, esse argumento de: 'Ah, ela não bebe'? Aí não, né, gente?", argumentou a influenciadora digital.

Já Giovanna, irmã da ex-esposa de Belo, disse que achou "falsas" algumas das atitudes das cearenses. "Ai, me poupe. A gente nunca pensou em você e Gracyanne, nunca. Mas, a partir do momento que vocês votam na gente, a gente também vai", rebateu Renata. "Eu achei falsa. Eu achei! Quer pagar de boa santa, mas não é", disparou Giovanna.

Vitória Strada explicou para as bailarinas que não sente abertura para se aproximar delas