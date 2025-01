As cearense Renata e Eva geraram intrigas na casa do BBB 25 durante o almoço especial do Big Fone nesta quarta-feira (29). Todo o conteúdo do evento foi mostrado em tempo real para os outros participantes que ficaram na casa, e eles puderam ouvir estratégias, desavenças e opiniões polêmicas. No fim do almoço, elas ainda receberam uma imunidade, decidida em consenso.

O clima ficou tenso após elas revelarem que separariam Camilla e Thamiris em uma dinâmica, e isso fez as irmãs chorarem. Quem prometeu também tirar satisfações após as duplas do almoço descerem foi Giovanna.

Os brothers não sabiam que os colegas estavam escutando tudo. . "Eu quero que chegue, porque eu vou falar! Eu vou ficar ali na porta esperando. Eu vou falar", disse Giovanna sobre Renata e Eva.

A dupla de Fortaleza ainda falou sobre o jogo do Quarto Nordeste e a combinação de votos, o que gerou ainda mais polêmicas: "A leitura que elas estão fazendo do jogo é covardia. Papo reto", desabafou Camilla.

Escolha das consequências

Renata e Eva, Dona Delma e Guilherme e Gabriel e Maike tiveram de escolher consequências para os brothers. Elas foram:

Daniele Hipolyto e Mateus vão ter de trocar de quarto

Gracyanne Barbosa vai ficar de fora do Show de Quarto

Thamiris e Diego Hipolyto vão ter de ficar amarrados por tempo indeterminado