Prêmio do BBB 25: quanto vai ganhar cada finalista do reality show?

O BBB 25 chegará ao fim na noite desta terça-feira (22), com Renata, Guilherme e João Pedro disputando um prêmio milionário. Mas, você sabe quanto cada um poderá levar quando sair do confinamento?

Quanto ganha o campeão do BBB 25?

O campeão da vez receberá R$ 2,72 milhões. Em 2022, na estreia oficial do BBB, o valor do prêmio era de apenas R$ 500 mil.

Com o passar do tempo, o programa adotou estratégia de aumentar o valor do campeão a cada novo paredão e, dessa vez, abriu a possibilidade de cada participante pegar um pouco do prêmio para si a cada berlinda.

Prêmio do 2º lugar

Assim como nas temporadas anteriores, o participante do segundo lugar na 25ª edição do reality ganha R$ 150 mil.

Prêmio do 3º lugar

Já o terceiro lugar dessa edição do programa vai levar para casa R$ 50 mil. Além da premiação, os brothers também foram submetidos a dinâmicas ao longo do jogo, o que pode ter crescido a remuneração pela participação no reality.

