'Tung Tung Tung Sahur': conheça a origem do meme 'brain rot', que viralizou nas redes sociais

Uma onda de vídeos de baixa qualidade, conhecidos como "brain rots", vem dominando redes sociais como TikTok e o YouTube Shorts. A maioria dos conteúdos consiste em: um personagem gerado por inteligência artificial com um nome engraçado, junto de uma voz italiana que narra a história sem muito sentido dessa figura.

Entre os exemplos desses chamados "Brainrots Italianos", estão o "Tung Tung Tung Sahur", o tubarão de tênis "Tralalelo Tralala", o elefante feito de cacto "Lirilì Larilà" e o crocodilo avião "Bombardiro Crocodilo".

Foto: Reprodução

Dentre os que mais se destacaram, "Tung Tung Sahur" ganhou mais popularidade por aparecer em conteúdos infantis, protagonizar outros vídeos de "brain rot" nas redes sociais e jogos de terror de baixa qualidade.

O que é o "Tung Tung Tung Sahur"?

Segundo o jornal inglês Express Tribune, o meme do "Tung Tung Sahur" surgiu em fevereiro, no TikTok. No vídeo original, o personagem possui a forma de um tronco de madeira com olhos vibrantes, enquanto segura um taco de madeira.

O nome faz referência a duas expressões diferentes. "Sahur" é a refeição que os muçulmanos fazem antes do amanhecer durante o Ramadã, mês em que os fiéis jejuam entre o nascer e o pôr do sol. Já o “tung tung tung” é uma alusão à tradição indonésia de acordar as pessoas ao som de tambores para a refeição da madrugada.

Na suposta história do meme, "Tung Tung Sahur" aparecerá para a pessoa que proferir o nome dele três vezes. A vítima, então, será transformada em um gongo e passará o resto da vida a soar o som do "tung tung tung".

O que é "Brain rot"?

"Brain rot", ou "podridão cerebral", em português, é definido pela publicação como “a deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente a partir do consumo excessivo de material on-line trivial ou que não apresenta desafios ao internauta".

A expressão, inclusive, foi eleita a palavra do ano de 2024 pelo Dicionário de Oxford. "[O termo] fala sobre um problema perceptível da vida virtual e sobre como estamos utilizando nosso tempo livre. Parece uma escolha certa a respeito do próximo capítulo da discussão cultural sobre humanidade e tecnologia”, disse Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, na época.

