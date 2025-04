Fátima Bernardes desabafa sobre 'ninho vazio' após filhos trigêmeos saírem de casa

A jornalista Fátima Bernardes foi homenageada, nesta terça-feira (22), no "Encontro", no clima das comemorações dos 60 anos da Globo. Ao relembrar momentos marcantes na emissora, a ex-apresentadora do matinal também fez um desabafo após a saída dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, de 28 anos, de casa.

“Não encaixava em nada do que tinha lido sobre ninho vazio. Não era uma pessoa sem amigos, não tinha sintoma físico de depressão, mas sentia, de vez em quando, uma falta de sentido. Por mais que tivesse trabalhado muito, a maternidade era algo que quis, busquei e, de repente, você precisa reorganizar o meu tempo”, contou.

Apesar das dificuldades, ela disse que está se acostumando com a nova fase: "Por um momento, a minha sensação era de que estava com o dia muito livre, mas fazia tanta coisa para suprir a falta, que parecia que estava sem tempo. Dois filhos foram morar fora, a Beatriz foi morar a um quilômetro de mim, mas ficou eu e a casa. Não é fácil, mas tem horas que é muito bom ter o seu dia para organizar as suas coisas, vai se acostumando. E a hora que voltam para visitar, passear, é ótimo. Estou orgulhosa de ver os três tocando a vida deles sozinhos".

Veja também Zoeira Fã cearense tatua rosto de Renata, finalista do BBB 25: 'Irá trazer esse prêmio pro nosso Ceará' Zoeira Parcial atualizada da enquete do BBB 25 aponta participante que segue na frente para vencer reality

Namoro de Fátima com Túlio Gadelha

Ela ainda comentou sobre o namoro com Túlio Gadêlha, com quem está em um relacionamento há quase oito anos. Os dois vivem um relacionamento a distância.

"O que mais me agrada é a leveza do relacionamento, vamos fazer oito anos em novembro. É manter esse namoro por tanto tempo, como não podemos ter uma rotina, não vivemos juntos, não tem como, é sempre um momento de muita alegria, um reencontro, são três cidades: Brasília, Pernambuco e Rio. A gente vive fazendo uma rotina".