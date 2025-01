Quem saiu do BBB 25? Dupla Raíssa e Edilberto é a 2ª eliminada com 50,70% dos votos

Raíssa e Edilberto foram a segunda dupla eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 50,70% dos votos. Os participantes deixaram o reality show nesta terça-feira (28). Também estavam na berlinda as duplas Vitória Strada e Mateus e Diego e Danielle Hypólito.

Pai e filha foram parar no paredão após a indicação de Camilla, que atendeu o Big Fone e pôde mandar uma dupla para a berlinda.

A dupla Vitória Strada e Mateus ficou em segundo lugar na disputa pela permanência, com 43,51% dos votos. Já Diego e Danielle Hypólito tiveram apenas 5,79% dos votos.

Veja a média de votos:

Raíssa e Edilberto

Média: 50,70%

Voto Único: 48,21%

Voto Torcida: 53,20%

Vitória Strada e Mateus

Média: 43,51%

Voto Único: 42,67%

Voto Torcida: 44,34%

Diego e Danielle Hypólito

Média: 5,79%

Voto Único: 9,12%

Voto Torcida: 2,46%

Como foi a formação do Paredão?

O paredão desta semana chegou a ter uma dupla indicada com antecedência, no sábado (25), após Maike atender o Big Fone e colocar os irmãos ginastas Daniele e Diego Hypólito sob a mira do público. No entanto, o benefício de Maike foi anulado, porque o participante, que estava no Castigo do Monstro, descumpriu regras da dinâmica ao atender o telefonema.

Na noite de domingo, o Big Fone voltou a tocar, concedendo a Camilla o direito de indicar uma nova dupla para a berlinda. Elas, que também ganharam a imunidade, indicaram Edilberto e Raissa. Os anjos da semana, Diego e Daniele, resolveram imunizar Aline e Vinícius.

Logo depois, os líderes Diogo e Vilma decidiram mandar os amigos Mateus e Vitória para a eliminatória. Na sequência, ocorreu a votação no confessionário. Nessa fase, houve um empate entre Renata e Eva e Daniele e Diego, com quatro votos cada. O voto de minerva da liderança emparedou os irmãos ginastas.

O jogo garantiu para Edilberto e Raissa um contragolpe. Pai e filha puxaram Joselma e Guilherme. Entretanto, ao participarem da prova bate-volta, sogra e genro conseguiram se livrar do paredão.

