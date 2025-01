Após criticar 'Ainda Estou Aqui', Le Monde apaga cerca de 21 mil comentários de brasileiros

Nas redes sociais, qualquer menção a "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, conta com uma grande presença de respostas em português. Nos perfis do jornal francês Le Monde não é diferente. Contudo, a recepção não é exatamente positiva. Nesta segunda-feira (27), o veículo afirmou que foi "invadido" por comentários de brasileiros furiosos.

"Em dois dias, o jornal teve que apagar cerca de 21.600 comentários de conteúdo ofensivo, principalmente no Instagram, em comparação com 700 por dia em tempos normais. Uma 'invasão' que a imprensa brasileira amplamente repercutiu", disse Bruno Meyerfeld, escritor brasileiro que possui uma coluna no Le Monde.

A repercussão acalorada por parte do público local é uma resposta à crítica negativa feita pelo jornal ao longa-metragem brasileiro. Publicada em 15 de janeiro, a resenha assinada por Jacques Mandelbaum deu apenas uma estrela ao filme, em uma escala que vai até quatro.

No texto, Jacques chama atuação de Fernanda Torres de "um tanto monocórdica". Para ele, o filme peca pela "concentração melodramática" ao centrar o ponto de vista na figura de Eunice Paiva, interpretada por Torres, papel que rendeu a ela um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.

Bruno ainda destaca que as pessoas "tem medo" de criticar "Ainda Estou Aqui". "Diante desse entusiasmo oficial, os desapontados e os desconfiados se tornam cautelosos. 'Meu marido e eu não gostamos do filme, mas preferimos não falar isso em voz alta…', diz uma jovem espectadora. 'Não quero colocar a mão nesse vespeiro'", finalizou.

Cinema brasileiro conquista o mundo

Apesar de críticas negativas esporádicas, grande parte da imprensa internacional elogiou "Ainda Estou Aqui". Na própria França, o filme foi bem recebido pelo Libération, que avaliou que Walter Salles “narra com força e emoção o luto impossível que atingiu os Paiva" e o Le Figaro, ressaltando que o longa mostra "uma cativante e poderosa narrativa histórica".

Ao todo, a história de Eunice Paiva e a luta contra a opressão do militarismo no Brasil já conquistou mais de 25 prêmios nacionais e internacionais. Estão entre eles: