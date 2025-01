Restaurante Culinária da Van, em Fortaleza, anuncia fechamento: 'Começo de novos caminhos'

O Restaurante Culinária da Van, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, irá fechar, segundo anunciou nesta quinta-feira (30) a proprietária e chef do estabelecimento, Van Régia. "A pausa do restaurante Culinária da Van não é um fim, é só o começo de novos caminhos", escreveu a empresária em uma publicação nas redes sociais.

"Foram anos escrevendo essa história com cada um de vocês. A Culinária da Van sempre foi mais do que um restaurante, foi casa, abraço, encontro e muita comida cheia de afeto", disse a chef Van no Instagram.

Ao Diário do Nordeste, Van Régia confirmou o fechamento e disse que o último dia do restaurante será nesta quinta e falou que foi uma "caminhada linda, cheia de sabores e histórias".

"Meu amor pela gastronomia segue firme e forte, e eu tô animada demais com tudo que vem por aí! Vou continuar cozinhando, inovando e levando a nossa culinária cearense pra mais e mais pessoas", indicou Van.

Além de gerir o restaurante, a empresária já atuava como Chef Executiva da marca Menu Brands, em Fortaleza. "Mas essa despedida não é um fim, é só o começo de um novo capítulo! Sigo firme como chef executiva da Menu Brands e à frente de projetos lindos que tenho a alegria de assinar, como o Poke Nordestino. Logo trago mais novidades, porque o amor pela nossa gastronomia continua mais forte do que nunca!", disse a empresário ao Diário do Nordeste.

Culinária regional

O Culinária da Van é um estabelecimento especializado em culinária regional que já chegou ter duas sedes, a pioneira, no bairro Benfica, e outra na Aldeota, inaugurada em 2023. A unidade do Benfica foi fechada em fevereiro de 2024.

