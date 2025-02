Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro: 10 cantinhos em Fortaleza para desfrutar da leitura nos dias de chuva

Ninguém quer sair de casa quando chove. Mas para quem tem poucos livros na estante ou deseja aproveitar o “climinha europeu” em Fortaleza acompanhado de uma boa leitura, vários espaços na Capital ofertam possibilidade de aliar literatura, conforto e ótimas experiências. Com a quadra chuvosa já ativa em todo o Ceará, é bom ficar atento a esses cantinhos.

Preparamos uma lista com opções diversificadas em sintonia com o versinho de Djavan, “um dia frio, um bom lugar pra ler um livro”. São recantos tanto de caráter público quanto privado, mas que resguardam um aconchego todo especial aos amantes das palavras, sobretudo em dias de chuva. Pegue papel, caneta, sua obra favorita e mãos à obra.



Biblioteca Pública do Ceará

Milhares de exemplares, dezenas de setores e visão convidativa fazem parte da BECE

Com milhares de livros, dezenas de setores e programação sempre atualizada, a Biblioteca Pública do Ceará (Bece) é um dos melhores refúgios em dias chuvosos para quem quer mergulhar no mundo literário. Títulos infantis, infanto-juvenis, obras históricas e de apoio à pesquisa são apenas algumas das várias oportunidades de imersão.

O equipamento dispõe de computadores, poltronas confortáveis e, por estar ao lado do Dragão do Mar e próximo ao mar de Iracema, apresenta vista privilegiada aos visitantes. Além disso, se a intenção for passar horas por lá, a cafeteria da Bece tem como foco comidas regionais, prato cheio de cultura, arte e gastronomia.

Serviço

Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil. Funcionamento: de terça a sexta-feira, de 9h às 20h; sábados e domingos, de 9h às 17h. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Confeitaria Sublime

Sede de um dos clubes de leitura mais tradicionais da cidade, a Confeitaria Sublime é obrigatória nesta lista. Pequena, mas super completa no que se propõe, a casa é linda por dentro e por fora, com proposta de sempre incentivar a literatura em Fortaleza. No último mês de janeiro, por exemplo, o livro do clube de leitura foi “Fim”, de Fernanda Torres.

Tendo como lema “gastronomia, cultura e aconchego”, o espaço torna-se, então, ideal para aproveitar o tempinho frio na Capital, seja para ir sozinho ou acompanhado. Além da parte literária – há duas estantes por lá, uma da própria confeitaria e outra com obras em que você pode trocar ou até levar para casa – há também diversas comidinhas e até almoço. Uma joia.

Serviço

Rua Eduardo Bezerra, 1276A - São João do Tauape. Funcionamento: de segunda a sábado, de 12h às 19h, às sextas, de 12h às 21h. Mais informações nas redes sociais da confeitaria

Cafofo - Café com plantas

A experiência agora é de ler em meio ao verde. No Cafofo - Café com Plantas, isso não apenas é possível como traz uma camada a mais de paz e aconchego. O nome do lugar faz jus ao que entrega: a possibilidade de, sozinho ou acompanhado, ter um momento de leitura em que o diálogo com o entorno se sobressai.

O cardápio é diverso, há várias mesas disponíveis no local e, ao término da leitura, você pode até comprar um vaso com flores ou outro item de decoração para sua casa nessa temática. Para garantir que dará tudo certo, nossa dica é que você reserve um lugar antes. O espaço costuma ficar bastante cheio, sobretudo aos fins de semana, prova do sucesso que faz.

Serviço

Rua Prof. Heribaldo Costa, 794 - Henrique Jorge. Mais informações nas redes sociais da loja

Livraria & Café Senac

Livraria do Senac une literatura, gastronomia e títulos sobre assuntos diversos

Outro bom cantinho para se refugiar na chuva e, de quebra, fazer ótimas leituras é a Livraria & Café Senac. As estantes são fartas de obras publicadas pela própria instituição, com títulos sobre Cultura, Empreendedorismo, Comportamento, entre outros. Ao passar por lá, você pode também, claro, levar seu próprio livro e desfrutar do conforto do espaço.

É mais uma opção em que literatura e gastronomia andam juntas. Não à toa, o aroma inconfundível de café abraça quem por lá fica, sendo recomendado pela própria casa o cappuccino cremoso para dias frios. Além disso, há pratos diversos tanto para lanche quanto para quem quer comer algo mais robusto. Um olho nas palavras, outro no cardápio.

Serviço

Avenida Desembargador Moreira, 1301, Aldeota. Funcionamento: de segunda a sábado, das 7h30 às 20h. Mais informações nas redes sociais do estabelecimento

Sede da editora Substânsia

Talles Azigon, editor e um dos fundadores da Substânsia

Esta opção pode proporcionar um pacote de boas vivências em dias chuvosos. Localizada ao lado da Sala 1 do Cinema do Dragão do Mar, a aconchegante sede da editora Substânsia reúne livros tanto publicados pela casa quanto por outras, num festival de charme, excelente curadoria e produções literárias independentes.

Apesar do espaço miúdo da editora, é possível você sentar no sofá ao lado do cinema para já engrenar uma nova leitura. E, claro, desfrutar também do catálogo de filmes do Dragão e do restante da programação do equipamento, além de dar uma passada no café Santa Clara ou no Café É Uma Fruta. Roteiro cultural completo para dias de chuva e de sol.

Serviço

Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema. Funcionamento: de quarta a domingo, das 15h às 21h. Mais informações nas redes sociais da editora

Livraria Arte & Ciência

Espaço tem jeitão de sebo e deixa clientes bastante à vontade para apreciar as obras

Essa é para quem gosta de um lugar literário mais clássico na cidade. Com décadas de atuação em Fortaleza, a Livraria Arte & Ciência tem tudo para entregar um instante proveitoso em dias de altas precipitações. O espaço, com jeitão de sebo, deixa clientes bastante à vontade no momento não apenas de escolher uma obra, mas também de apreciá-la.

Títulos clássicos e contemporâneos, além de atendimento atento às minúcias de cada publicação, são destaque. A livraria também dispõe de livros usados, boa oportunidade para você levar o seu ou adquirir um – geralmente, a preços mais em conta. Verdadeira pérola do Benfica, tem tudo para fazer de seu dia de chuva um instante mágico.

Serviço

Avenida 13 de Maio, 2400 - Benfica. Mais informações nas redes sociais da livraria

Ara Restaurante Café

Bem avaliado por clientes, o Ara Restaurante Café tem como destaque as facilidades para que seu momento de leitura por lá, em dias de chuva ou não, seja especial. Calmo, com estacionamento e propício tanto para ir sozinho quanto em grupo, é ideal para quem busca tranquilidade e conforto em um só lugar.

O cardápio também é variado, com cappuccino, tapioca, croque-monsieur e opções de almoço. São ingredientes que, juntos, contribuem para que a saída de casa em momentos chuvosos com a finalidade de ler em lugares diferentes seja facilitada e possa reunir mais gente ao redor de uma boa obra e uma boa conversa.

Serviço

Rua Tibúrcio Cavalcante, 1510 - Meireles. Mais informações nas redes sociais do restaurante

Bibliotecas comunitárias

Geralmente localizadas nas periferias de Fortaleza, bibliotecas comunitárias são sempre refúgio para amantes das letras

Se elas são refúgio natural ao longo de todo o ano, que dirá em dias de chuva. Localizadas em diferentes bairros de Fortaleza, as bibliotecas comunitárias exercem papel importantíssimo na sociedade e, de quebra, podem protagonizar vivências também em instantes de precipitação. Cada uma à própria maneira, mantém programação alinhada aos vários públicos.

Seja com crianças e jovens, seja reunindo adultos e idosos, esses recantos vão além dos livros a partir de atividades que envolvem inserções nas próprias comunidades onde estão inseridas. Isso abre espaço para que brincadeiras, campanhas e outros movimentos aliem arte e cidadania, estando o sol a pino ou quando bate aquele frio.

Livraria Leitura

Uma das maiores redes de livrarias do País, a Leitura tem quatro unidades em Fortaleza cuja configuração deve atrair bastante quem quer aproveitar o dia de chuva. Além dos milhares de exemplares à disposição da clientela, as lojas têm poltronas e espaço para café, combo certeiro e que reforça o desejo de por lá ficar.

Além do comércio de literatura, as unidades também têm à mostra produtos de escritório, tecnologia e cultura pop. Ou seja: dá para levar ou comprar um livro, adquirir, por exemplo, uma caderneta, e já começar a anotar ou, quem sabe, criar uma história ali mesmo. Possibilidades não faltam.

Serviço

Unidades nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Del Paseo. Mais informações nas redes sociais da livraria

Café-vagão

Estar rodeado de livros em meio ao cheirinho de café e dentro de uma locomotiva: é a experiência que o Café Santa Clara, na praça Luíza Távora, reserva aos clientes. É outra aposta para quem quer passar o dia de chuva fora de casa aproveitando alguns dos lugares mais charmosos de Fortaleza.

“Nossa cafeteria oferece mais do que uma pausa para o café, com nossa biblioteca itinerante trazendo histórias e conhecimento para cada xícara”, anuncia o estabelecimento em uma publicação nas redes sociais. Ou seja, dá para conferir de perto e até se imaginar realizando uma grande viagem sobre trilhos. Uma com acesso direto ao aconchego e à imaginação.

Serviço

Avenida Santos Dumont, 1589 - Aldeota. Funcionamento: diariamente, das 7h30 às 21h. Mais informações nas redes sociais da cafeteria