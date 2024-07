Conheça livrarias de rua em Fortaleza que resistem unindo livros a eventos, café e até bar

O gosto por folhear um livro antes de comprá-lo, a possibilidade de receber sugestões especializadas de um vendedor, agregar outras expressões artísticas além da literatura, o acompanhamento de um cafezinho ou uma cerveja. Esses são alguns dos diferenciais que livrarias de rua visitadas pelo Verso em Fortaleza tem oferecido ao público para se manter funcionando em um mercado desafiador.

Segundo o Panorama do Consumo de Livros, pesquisa da Câmara Brasileira do Livro realizada pela Nielsen BookData tendo 2023 como ano-base, 40% dos compradores de livros preferem adquiri-los presencialmente do que em plataformas virtuais. Outro dado relevante aponta que, entre não compradores, o segundo principal motivo citado para essa não adquiri-los é a falta de livrarias próximas.

A partir deste contexto, o Verso elencou seis livrarias de rua da capital cearense — Bar Literário, Substânsia, Senac, Arte e Ciência, Brechó Literário Rimbaud e Acadêmica — para destacar histórias, acervos e estratégias que as iniciativas têm buscado para permanecer.

“Com o advento do livro digital, houve um momento em que todas as pessoas achavam que ninguém ia comprar mais impressos, mas isso não aconteceu”, analisa Denise de Castro, gerente da Editora Senac, que lembra do fechamento de grandes cadeias como Cultura e Saraiva.

“Isso abriu espaço para as pequenas livrarias começarem a mostrar que estavam ali, porque as pessoas queriam continuar comprando livros. Está havendo um retorno à livraria" Denise de Castro gerente da Editora Senac

Legenda: Livrarias de rua buscam formas de se manter no atual cenário do mercado Foto: Ismael Soares

Proprietário da Arte e Ciência, Vladimir Albuquerque atesta que o mercado “não é brincadeira”, mas confia em se adaptar. “Acredito muito na livraria de rua, menor, bem localizada e que conhece bem o público dela, que é o nosso caso”, garante.

Fundador da Editora Substânsia e à frente da recém-aberta livraria homônima, Talles Azigon dialoga: “Falta que estados e municípios entendam a função turística, social, econômica, literária, artística de espaços como pequenas livrarias, galerias e que vendem artes visuais”, aponta.

“Para que esses espaços se viabilizem e possam existir, é preciso determinados incentivos. O setor criativo gera muito dinheiro, faz circular a economia”, reforça. “Cada livro que eu vendo é uma resistência para, a cada dia, ficarem abertos nosso sebo e nosso movimento”, ecoa Fernando Albuquerque, da Livraria Bar Literário.

LIVRARIA BAR LITERÁRIO

Legenda: Livraria Bar Literário alia literatura à outras expressões culturais e boemia no Centro de Fortaleza Foto: Ismael Soares

Carregando uma extensa trajetória como livreiro — “há 35 anos resistindo nesses tempos modernos” —, Fernando Albuquerque está à frente da Livraria Bar Literário, na Travessa Morada Nova, na Praça dos Leões. O espaço é um dos que tem buscado reavivar o logradouro e o Centro de Fortaleza.

No endereço, livros usados de diferentes áreas, quadrinhos e até DVDs, CDs e vinis estão disponíveis. “Quando você entra num chamado sebo, se diz assim: ‘vou garimpar’, e aí encontra obras raras em valores muito acessíveis. Aqui é diverso”, define o livreiro.

Legenda: Fernando Albuquerque trabalha como livreiro há mais de 35 anos Foto: Ismael Soares

As décadas de trabalho em sebos remontam inicialmente a um ponto na rua Pedro Pereira, depois na venda de livros na calçada na própria Praça e, há cerca de oito anos, no atual ponto.

O formato de “bar literário” veio como fruto de necessidades pós-pandemia, com mesas dispostas na frente do local e venda de bebidas e drinques. “Enquanto países da Europa estavam com as livrarias abertas, no Brasil mandaram nós fecharmos as nossas. Fiquei impactado, porque sobrevivo do sebo”, partilha.

Legenda: Acervo da Livraria Bar Literário traz livros diversos, vinis, DVDs e CDs Foto: Ismael Soares

No retorno da livraria, a Travessa passou a acolher programações culturais com periodicidade mensal, indo do coco ao reggae, recebendo até a alcunha de “Beco do Tambor”. Há, ainda, realização de saraus e lançamentos de livros, além de circulação em eventos literários. “Precisamos bastante fortalecer esses sebos que ainda resistem nas ruas, nas praças”, sustenta Fernando.

Livraria Bar Literário

Quando: segunda a sábado, de 10 às 20 horas

segunda a sábado, de 10 às 20 horas Onde: Travessa Morada Nova, 20 - Centro

Travessa Morada Nova, 20 - Centro Mais informações: @livrariaebarliterario