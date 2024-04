Campanha Visite Uma Livraria incentiva leitores a apoiarem lojas físicas; conheça as de Fortaleza

Sair de casa e comprar livros diretamente na fonte. Essa é a ideia de "Visite Uma Livraria", campanha iniciada nesta terça-feira (23), Dia Mundial do Livro. A ação é promovida pela Associação Nacional de Livrarias (ANL) e pretende valorizar as livrarias físicas como ponto de conexão entre livreiros, autores, editores, distribuidores e leitores.

Outro ponto importante é fortalecer os estabelecimentos como vitrine para o lançamento de novos títulos. Tudo deve acontecer ao longo de 2024, adaptando-se às datas comemorativas por meio do compartilhamento da hashtag #VisiteUmaLivraria.

Presidente da ANL, Alexandre Martins Fontes destaca a vontade de reforçar a mensagem não apenas como convite aos espaços físicos, mas como um movimento social aberto a todos que apoiam a educação e a leitura no País.

Legenda: Campanha coloca à disposição peças gráficas criadas em parceria com o ilustrador Daniel Kondo como forma de apoio

“O mercado livreiro é um dos que mais sofreram ultimamente, mesmo antes da pandemia. Mas o livro resiste e as livrarias também. Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde os algoritmos ditam nossas escolhas e as telas nos separam, as livrarias oferecem uma experiência incomparável. Elas se tornam um lugar de encontros, de trocas e de conexões", situa.

Como fazer o registro

Não à toa, a participação do público na campanha será essencial. A iniciativa permite que o leitor se torne protagonista e apoiador da causa ao compartilhar a visita nas redes sociais com a hashtag mencionada. O registro deve ser feito com o gesto da campanha, dedos erguidos formando um “V” de Visite.

"O engajamento do público é muito importante para tornarmos nossa campanha viral e incentivarmos ainda mais a presença das pessoas nas lojas físicas. As livrarias desempenham um papel vital na preservação da diversidade cultural e intelectual de uma sociedade e devem ser preservadas", complementa Alexandre Martins Fontes.

Legenda: Lindo Sebo Delirante é um dos locais em Fortaleza onde é possível aderir ao projeto Foto: Ismael Soares

A campanha coloca à disposição as diversas peças gráficas criadas em parceria com o ilustrador Daniel Kondo como forma de apoio. As arte estão disponíveis no site da ANL e podem ser usadas na internet.

A proposta é que cada livreiro utilize a imagem que melhor se encaixe ao próprio perfil, adaptando as mensagens das postagens nas redes sociais para que a companha possa ser utilizada durante todo o ano. Um exemplo de utilização é moldar o mote #VisiteUmaLivraria para as celebrações do Dia das Mães ou Dia dos Pais.

Livrarias em Fortaleza

Na capital cearense, livrarias físicas estão nas ruas ou compõem a estrutura de shoppings. A Leitura, por exemplo, se enquadra no último exemplo. Tem filiais nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Del Paseo. Além da variedade de títulos de ficção e não-ficção, possui ainda artigos de papelaria, da cultura geek e brinquedos, além de cafeteria.

Nos shoppings Parangaba, Grand Shopping e Solares, a RB Livros é outra opção para quem deseja aderir à campanha. A loja reúne de mangás a histórias infantis, passando por publicações religiosas e ficção adulta. Os preços geralmente são populares, democratizando o acesso à literatura.

Legenda: A Arte&Ciência, no bairro Benfica, tem 34 anos de atuação Foto: Fernanda Siebra

Na seara das livrarias de rua, um dos destaques é a Arte&Ciência, no bairro Benfica, com 34 anos de atuação. Antropologia, Cinema, Esoterismo, Divulgação Científica, Psicologia, Turismo, Teatro, Xadrez, entre tantas outras áreas, têm espaço garantido na loja. Além da unidade no Benfica, mais próxima ao contexto universitário, há também a do Centro.

Por sua vez, a Livraria Senac Ceará pertence ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e publica títulos de Gastronomia e Fazeres tradicionais a Finanças e Editoração. Há, inclusive, uma seção específica da livraria dedicada às Edições Sesc, com títulos consagrados nacionalmente, primando pelo capricho editorial e por grandes autoras e autores.

Legenda: A Leitura tem filiais nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Del Paseo Foto: Divulgação

Por fim, também há os sebos, outros recantos de venda e conexão com livros. Às portas de uma das salas do Cinema do Dragão do Mar está o Lindo Sebo Delirante, com obras variando entre R$5 e R$20 – há edições inclusive em outros idiomas. O cantinho funciona desde 2016, tendo consigo se estabelecer em uma sede física por meio de um edital de ocupação do Dragão, no fim de 2021. Além de livros, vende vinis, prints, ímãs e velas aromáticas.

Já o Sebo O Geraldo, um dos mais conhecidos de Fortaleza, funciona no Centro e reúne milhares de volumes. São mais de 200 mil livros e revistas, acumulados ao longo de mais de cinco décadas por seu Geraldo. Dado o tamanho do local e do acervo, é preciso ir preparado para garimpar as pilhas de livros e incontáveis estantes da casinha verde.