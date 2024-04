Roseana Murray, escritora atacada por três pitbulls, deixa hospital sob aplausos

Após 13 dias internada, a escritora atacada por três pitbulls recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Roseana Murray deixou a unidade hospitalar sob um corredor de aplausos, nesta quinta-feira (18).

"Para começar, eu tenho que aprender a escrever com a mão esquerda. Isso, para mim, é o mais importante. Eu vou ter que aprender muitas coisas, vou ser aluna de novo", disse ao g1. A autora de livros infantis perdeu um braço e uma das orelhas no ataque que ocorreu na rua onde mora, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Murray escreveu um poema quando esteve internada. Além do corredor de aplausos, os funcionários da unidade hospitalar também utilizavam camisas com a foto da escritora e com a mensagem "lute como uma poeta".

Recuperação

Os profissionais de saúde que cuidaram de Murray se surpreenderam com a recuperação rápida da autora.

"Era uma grande quantidade de lesões. Acho que o pensamento positivo dela fez a diferença. A gente vai acompanhá-la pelo menos uma vez por semana aqui", disse o o cirurgião plástico Thiago Glenn.

Evelyn Klingerman, irmã de Murray, exaltou a força da escritora. "Acho que não tem nenhuma palavra no dicionário que possa traduzir tanta emoção. A força dela é inimaginável", afirmou.

RELEMBRE O CASO

A escritora Roseana Murray foi atacada por três pitbulls em Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na manhã do dia 5 de abril. Segundo o relato de uma amiga concedido ao g1, a mulher foi arrastada e teve parte de um dos braços arrancada com mordidas dos animais.

Roseana foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, após ter sido levada de helicóptero em estado grave. A escritora teve graves ferimentos na cabeça e nos braços.

Os animais foram levados para um lar temporário até o fim da perícia onde ocorreu o ataque.

Os tutores foram identificados como Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos. Eles foram proibidos pela justiça de adquirir outros animais domésticos até o julgamento do mérito do habeas corpus.