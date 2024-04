Escritora Roseana Murray escreve primeiro poema em CTI de hospital após ataque de pitbulls

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, anunciou que escreveu o primeiro poema, nesta segunda-feira (15), após ser vítima de um ataque de três pitbulls, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Ela segue internada no Hospital Albert Torres (HEAT), no município fluminense de São Gonçalo.

Em uma publicação nas redes sociais, Roseana ressaltou que na unidade “todos são anjos”, em alusão aos profissionais do hospital que auxiliam em seu tratamento. “Não escrevi sozinha. Não consigo ainda. Ditei para minha irmã Evelyn Kligerman”, relatou a escritora sobre o texto.

Veja também

Em outra postagem nesta segunda-feira (15), Roseana Murray divulgou uma carta de agradecimento da ministra da Saúde, Nísia Trindade, recebida por ela.

Na correspondência, a gestora do Governo Federal relatou que ficou “chocada com o ataque do Cérbero” – forma que a escritora se referiu aos pitbulls, em citação ao mito grego do cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior – e disse estar “comovida diante de sua força vital e seu reconhecimento ao SUS".

“Eu que já conhecia seus livros passei a admirá-la ainda mais. Receba meu abraço solidário e carinhoso", finaliza Nísia.

RELEMBRE O CASO

A escritora Roseana Murray foi atacada por três pitbulls em Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na manhã do dia 5 de abril. Segundo o relato de uma amiga concedido ao g1, a mulher foi arrastada e teve parte de um dos braços arrancada com mordidas dos animais.

Roseana foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, após ter sido levada de helicóptero em estado grave. A escritora teve graves ferimentos na cabeça e nos braços.

Os animais foram levados para um lar temporário até o fim da perícia onde ocorreu o ataque.

Os tutores foram identificados como Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos. Eles foram proibidos pela justiça de adquirir outros animais domésticos até o julgamento do mérito do habeas corpus.