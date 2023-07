Um sebo às portas do cinema: espaço no Dragão do Mar tem rico acervo, clima de casa e boas surpresas

Poderia ser apenas assistir a um filme. Mas você olha para o lado e, antes de entrar na sala escura, dá de cara com uma generosa vitrine de livros. A experiência que o Lindo Sebo Delirante proporciona é exatamente esta: a surpresa de ter um espaço para consumir literatura a alguns metros de ingressar no universo do cinema.

A casa está localizada na Sala 1 do Cinema do Dragão – reaberta no último mês de abril após reformas estruturais. A existência do sebo, contudo, é bastante anterior. Surgiu no fim de 2016, somente de forma virtual, a partir de obras da própria biblioteca dos fundadores e também de exemplares garimpados em outras lojas e instituições afins.

“Minha namorada trabalhava num sebo, e, em dezembro daquele ano, ela foi demitida. Nós simplesmente olhamos um para o outro e dissemos, ‘vamos montar um?’. Foi assim que começou”, conta Gabriel de Sousa, proprietário junto a Giovanna Damasceno, estudante de Letras e profissional da área de Marketing.

Juntos, os dois montaram um ambiente apaixonante, com clima de casa e cravejado de detalhes. Arquiteto por formação, Gabriel imprimiu um charme todo próprio ao lugar desde o portão de entrada – com arabescos herdados de estruturas de casas antigas. Por sua vez, entre as obras, há um espelho antigo, vasinhos de planta e iluminação sombreada. Um deleite.

Legenda: Estreito e sob constante penumbra, o sebo preza pelo aconchego Foto: Ismael Soares

Legenda: Recortes de jornal, placas, discos de vinil, prints, ímãs e velas aromáticas dividem espaço com obras em brochura Foto: Ismael Soares

Legenda: Um dos espaços mais bonitos do sebo tem um espelho e livros clássicos ao redor Foto: Ismael Soares

É a tradução perfeita, inclusive, do nome do estabelecimento – referência à música “Lindo sonho delirante”, do cantor uruguaio radicado no Brasil Fábio Stella, conhecido apenas como Fábio. O artista pertence à geração de compositores dos anos 1960 e ficou famoso por ser amigo de Tim Maia, além de integrar o movimento psicodélico nacional.

Na canção, os versinhos “Onde está o meu castelo/ Meu tapete voador”. O Lindo Sebo Delirante certamente é resposta a isso. “É muito legal a recepção do público. Do lado de fora, é um pouco escondido, então, quando as pessoas entram e vão para o cinema, percebem que existem livros aqui. Eles chamam a atenção, muita gente gosta de ficar”, festeja Gabriel, à meia-luz no balcão de atendimento, lendo uma obra ao lado de uma vitrolinha.

Livros, discos, conversas

Por sinal, para além das brochuras, o sebo entrega outros itens tão atraentes quanto. Estão lá recortes de jornal, placas, discos de vinil, prints, ímãs e velas aromáticas. Eles vêm sobretudo do Òdòdó Estúdio e da Famigerado Discos – iniciativas que também integram a empreitada. “É diferente de uma livraria, logo a intenção é que as pessoas se sintam em casa”.

Legenda: Para completar a sensação de lar, os preços dos livros são bastante acessíveis, variando entre R$5 e R$20 Foto: Ismael Soares

Para completar a sensação de lar, os preços dos livros são bastante acessíveis, variando entre R$5 e R$20 – com edições inclusive em outros idiomas, democratizando o acesso à leitura e ao objeto livro. Coleções raras saem mais por meio do perfil do sebo no site Estante Virtual, com retirada no local.

Das publicações que merecem destaque, estão inúmeras de literatura cearense, Artes Plásticas, Biografia, Fotografia e Cinema – até o roteiro original do filme “A Origem” (Christopher Nolan, 2010) é possível encontrar por lá.

Legenda: Vinis ocupam caixotes no chão, num clima bem leve e descompromissado Foto: Ismael Soares

“Hoje temos em torno de mil livros aqui – entre os que estão expostos e os que ficam na reserva. E tenho mais uns quinhentos em casa, que muitas vezes trago pra cá para trocar ou fazer as vendas on-line”, explica Gabriel, destacando o orgulho de ter, no catálogo, títulos de Gilmar de Carvalho, Jáder de Carvalho, xilogravuras de Zenon Barreto, e muito mais.

Muitas dessas joias foram conseguidas em sedes do Movimento Emaús Amor e Justiça – onde Gabriel também adquiriu o sofá e a mesa para decorar o hall do Cinema do Dragão com a energia do sebo – e herdadas do acervo do teatrólogo Ary Sherlock, já falecido.

Chamar mais gente

A ideia é que o sebo não pare. Gabriel pretende incentivar ainda mais a literatura cearense por meio do apoio a escritoras e escritores independentes que querem ter o livro no local. Na mesma toada, deseja também promover lançamentos e saraus no hall, chamando mais pessoas para ocupar a área do Dragão do Mar e entornos.

Legenda: "Acho ótimo ser só eu, num lugar que tem uma identidade muito minha. Me vejo até o resto da vida como livreiro", diz Gabriel de Sousa Foto: Ismael Soares

A própria presença do Lindo Sebo Delirante ali dialoga com a atual política do centro cultural. Foi por meio de um edital de ocupação do Dragão, no fim de 2021, que Gabriel e Giovanna concretizaram o sonho de ter uma sede física para o estabelecimento.

“Quando a Helena Barbosa, superintendente do Dragão do Mar, chegou, houve uma boa discussão sobre território, deixando bem claro que a questão do abandono dos arredores do Dragão na verdade é algo da prefeitura. Por isso mesmo, há uma necessidade da gestão do centro cultural de integração com lojas parceiras”, dimensiona o proprietário, também músico e realizador audiovisual.

Legenda: Foi por meio de um edital de ocupação do Dragão do Mar, no fim de 2021, que Gabriel e Giovanna concretizaram o sonho de ter uma sede física para o sebo Foto: Ismael Soares

“É como se disséssemos: ‘Venha assistir aos filmes, comprar um livro, tomar um café, visitar os museus. Se a gente pensar bem, considerando a localização onde estamos – pertinho da Biblioteca Pública, da Caixa Cultural e do Porto Iracema das Artes – é um rolê de um dia inteiro, super completo para todo mundo”.

O convite, então, está feito. O Lindo Sebo Delirante pretende continuar ali por muito tempo. Gabriel gosta da rotina pacata, de trabalhar sozinho de forma quase analógica, colocar os discos para ouvir e espalhar livros pelas estantes e pelo chão enquanto mais pessoas vão chegando e brilhando o olhar. É uma realidade querida, essa. A plaquinha do lado de fora, toda escrita a giz, chama.

Legenda: Lindo Sebo Delirante pretende continuar ali por muito tempo Foto: Ismael Soares

“Quando cheguei aqui, pensei que seria legal ser empresário e abrir uma franquia em outro lugar. Agora, não. Acho ótimo ser só eu, num lugar que tem uma identidade muito minha. Me vejo livreiro até o resto da vida. Não descarto a possibilidade de ir para outros lugares, claro, mas está excelente assim. Eu conheço, aprendo e vivo”.

Serviço

Lindo Sebo Delirante

Ao lado da Sala 1 do Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Funcionamento presencial: de quarta a domingo, das 15h às 20h; acervo online por meio do perfil @lindosebodelirante

