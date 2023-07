Biblioteca Pública do Ceará se torna a principal casa para lançamentos de livros em Fortaleza

Reinaugurada em 2021, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) se tornou a principal casa para lançamentos de livros em Fortaleza. A agenda do equipamento comprova e inspira. A cada mês, escritoras e escritores de várias partes da terrinha realizam eventos no lugar cujo foco é retomar a ação paralisada durante a pandemia de Covid-19.

Os motivos para a adesão são vários. Superintendente da biblioteca, Suzete Nunes aponta um bastante evidente: lançar uma obra nesse espaço tem muitos significados por ser um local essencialmente de promoção e valorização do livro, da leitura e da literatura.

“A Bece, enquanto equipamento público, tem como missão fundamental democratizar o acesso à informação, ao conhecimento a todas as pessoas, bem como promover a difusão e fruição da arte e da cultura cearense”, enfatiza a gestora cultural.

O princípio se traduz em números. Desde a reabertura, em agosto de 2021, até este mês, a biblioteca realizou 89 lançamentos dos mais variados gêneros de ficção e não-ficção – especialmente romances, contos, poesia e literatura infantil. Outros formatos, a exemplo de revistas, fotolivros, zines e fotozines, também foram contemplados.

Segundo Suzete, a bibliodiversidade é um aspecto observado pela gestão, contemplando literatura de autoria negra, LGBTQIAP+, indígena e de pessoas com deficiência, autores do interior do estado, jovens e idosos, dentre outros.

Ela também sublinha outra função do local: ser depositário da memória bibliográfica do Ceará por meio da Lei Estadual do Depósito Legal. Conforme a norma, toda obra produzida no ou sobre o Estado deve integrar o acervo da Bece – com setor dedicado exclusivamente à literatura cearense. Assim, cada livro lançado é disponibilizado para consulta local e empréstimo.

Além de promover esse programa de lançamentos de obras, a Bece ainda organiza a Quadra Literária, evento que reúne escritores e profissionais do ramo para divulgação e venda de livros, cordéis e demais publicações. A ação surgiu na Pré-Bienal do Livro do Ceará e já realizou quatro edições, com programação fixa a partir de agosto.

“O projeto valoriza e difunde a literatura cearense, contribuindo com a dinamização da economia do livro no mercado local e a sustentabilidade dos autores independentes e micro e pequenas editoras cearenses”. Campo aberto para que o lar sempre receba mais gente.

Como funciona

A curadoria das obras a serem lançadas na biblioteca acontece por meio das equipes de coordenação de Ação Cultural e Programação da Bece – considerando as propostas recebidas de demanda espontânea.

A organização considera publicações de obras inéditas de escritores e escritoras cearenses e que tenham sido publicadas no máximo há dois anos, além de reedições especiais.

Os lançamentos fazem parte da programação mensal. Interessados devem enviar email para programacao.bece@idm.org.br solicitando o espaço e anexando todas as informações sobre a obra a ser lançada, bem como a trajetória do autor. Após o recebimento, é feita a curadoria e uma pessoa entra em contato para agendar o dia do lançamento.

“A Bece institui as quintas-feiras, às 18h, como o dia dos lançamentos de livros, sendo possível alterar o dia a partir da proposta”, pontua Suzete. Questionada sobre o que é mais importante considerar nessa experiência de lançar um livro, a gestora enfatiza que o momento é, por si só, uma ocasião especial de aproximação do autor(a) com o leitor.

“Por isso é sempre marcado por encontros e afetos. O prazer e a interação com os livros físicos nos remete diretamente à nossa própria fisicalidade. Num evento presencial pós-pandêmico, como os lançamentos de livro, temos de volta os abraços, sorrisos, olhar no olho, ouvir junto, ou seja, a convivência que tanto nos fez falta”.

Para ela, na Bece é atribuído grande valor a essa ocasião, o que a faz promover, no ato do lançamento, rodas de conversas e atividades que ampliem a interação do público presente. Foi assim com alguns dos livros publicados recentemente na cidade e destacados em matéria do Diário do Nordeste. Todos seguiram esse percurso junto à casa, alcançando mais públicos.

Próximos passos

Para o futuro, a ideia é que os lançamentos semanais permaneçam, priorizando autoras e autores cearenses que tenham lançado livros recentemente.

Como novidades, estão outras ações de fomento à literatura em programações especiais – algo já oportunizado em anos anteriores. Em 2022, por exemplo, no mês das crianças, a casa focou em lançamentos de livros infantis e duplicou o número de eventos por mês.

“Outra ação que posso citar são as Quadras Literárias, iniciativa que visa fomentar a cadeia criativa e produtiva do livro, além das atividades formativas, por meio de cursos e oficinas que estimulam a escrita e ampliam o repertório de pessoas interessadas em publicar e divulgar as próprias obras”.

Tanto esforço é resultado de um olhar generoso sobre a literatura cearense. Suzete observa uma cena “potente, dinâmica e diversa” no Estado, sobretudo a partir do surgimento de pequenas editoras independentes e um número crescente de autores que se autopublicam, assim como uma variedade de publicações.

“A Bece recebe os mais variados tipos de pedidos de lançamentos. É bem plural. Recebemos desde autores e autoras com vasta experiência a pessoas que estão iniciando a própria trajetória. Priorizamos uma cena de lançamentos que se constitua pela diversidade literária, etnico-racial, gênero, territorial, dentre outros aspectos”.

