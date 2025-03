Denise Fraga, Cláudia Abreu e Vera Holtz fazem temporada de teatro em Fortaleza com espetáculos em março e abril

Três grandes espetáculos de três grandes atrizes: Fortaleza vivenciará essa experiência em fins de semana consecutivos ao lado de Denise Fraga, Cláudia Abreu e Vera Holtz. Montagens conduzidas por elas – "Eu de Você", "Virginia" e "Ficções", respectivamente – estarão em cartaz na cidade durante curta temporada e prometem fazer o mesmo barulho de quando estiveram na Capital num período não tão distante.

Denise Fraga, por exemplo, dominou o tablado da Caixa Cultural em novembro de 2023. Neste retorno, deve voltar a inquietar a plateia com histórias reais regadas a literatura, música, imagens e poesia. "Eu de Você" será apresentado nos dias 20, 21, 22 e 23 de março, agora no Theatro José de Alencar.

No projeto, o humor cotidiano leva o público a rir de situações corriqueiras. A gargalhada, porém, consegue a façanha de ampliar a consciência e levantar outras perspectivas para temas urgentes, a exemplo de família, identidade, relações de trabalho e rotina.

Legenda: No espetáculo tocado por Denise, humor cotidiano leva o público a rir e refletir sobre situações corriqueiras Foto: Divulgação

Embora em performance solo, a atriz estará acompanhada de personagens como Fátima, Bruno, Clarice e Wagner, todos inspirados em pessoas reais, além de diversos artistas de grande reconhecimento, tecendo um bordado de arte e vida.

Angústias, alegrias e devaneios

Cláudia Abreu, por sua vez, retorna com "Virginia", igualmente apresentada pela primeira vez em Fortaleza no ano de 2023. Dirigido por Amir Haddad, com cenografia e iluminação de Bia Lessa e figurino de Marcelo Olinto, o monólogo revive as angústias, alegrias e devaneios da escritora inglesa Virginia Woolf, nome dos mais queridos por Cláudia.

Na montagem – apresentada de 28 a 30 de março na Caixa Cultural – a romancista se afoga em um rio, num ato suicida, enquanto revive a própria história e influências. A abordagem é minimalista. Movimentos de corpo, voz, som e luz orquestram complexidades.

Legenda: Na montagem, Cláudia Abreu dá vida a Virginia Woolf no momento em que a romancista se afoga em um rio, num ato suicida Foto: Pablo Henriques

Em um momento, quando Virginia está debaixo d’água, todo o palco fica azul e Cláudia como que flutua no ar; em outro – personificando vozes do pai, da mãe, da irmã e de tantas outras figuras ligadas à escritora – a atriz muda o tom de voz, o palco reacende em novas cores, e a plateia assiste, concentrada, ao que passa. São fluxos emulando a escrita de Woolf.

“Falo de literatura, da inovação genial que Virginia fez ao trocar os fluxos de consciência, as vozes do narrador, sem aviso. Mas também falo, por meio da vida dela, tão rica, sobre assuntos muito relevantes até hoje, como a condição feminina, a linha tênue entre sanidade e loucura, o prazer e a dor da criação artística”, partilhou Cláudia Abreu ao Verso quando das primeiras apresentações do espetáculo na Capital.

Musical tragicômico

Vera Holtz encerra o panteão de apresentações com "Ficções" nos dias 4, 5 e 6 de abril no Theatro José de Alencar. Baseado na obra “Sapiens - Uma breve história da humanidade”, do professor israelense Yuval Noah Harari, a peça tem tudo para cativar Fortaleza como da outra vez.

O assunto é a gente, o quanto somos poderosos em criar ficções, imaginar universos, prospectar coisas individual ou coletivamente. Se no livro a dimensão já é absurda – bebendo de premissas da História, Filosofia e Sociologia – na montagem o ponto foi captar essa essência, mas imprimir uma também.

Legenda: Espetáculo é baseado no livro “Sapiens - Uma breve história da humanidade”, do professor israelense Yuval Noah Harari Foto: Anne Lizeto

Vera entra, então, como narradora de toda a jornada, em contraste com o narrador masculino do livro – uma boa mudança de termos. As questões abordadas no roteiro de Rodrigo Portella, porém, são bem mais gerais. Dizem respeito a todos enquanto espécie. É um dos maiores trunfos do número: conversar com passado e presente, públicos de maior e menor idade, sem se restringir a uma autodefinição.



Serviço

Espetáculos de Denise Fraga, Cláudia Abreu e Vera Holtz em Fortaleza

"Eu de Você", com Denise Fraga. De 20 a 23 de março no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h. Ingressos: Plateia: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)/ Balcão e Frisa: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)/ Camarote e Torrinha: R$ 42,00 (inteira) | R$ 21,00 (meia). Ingressos pelo Sympla e Bilheteria do Theatro de terça a domingo, de 14h às 19h

"Virginia", com Cláudia Abreu. De 28 a 30 de março na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema). Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 16h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). À venda na bilheteria da CAIXA Cultural a partir de 21 de março. Funcionamento da bilheteria: de terça a sábado, das 10h às 20h, domingo e feriados, das 10h às 19h

"Ficções", com Vera Holtz. De 04 a 06 de abril no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 18h. Ingressos à venda neste link