Centro Cultural Belchior reabre em março com show gratuito e sob nova gestão

O Centro Cultural Belchior, equipamento da Prefeitura de Fortaleza situado na Praia de Iracema, será reaberto no próximo dia 20 de março. Para marcar a nova fase, o espaço recebe o show gratuito "Salve Belchior", que ocorre na data a partir das 19 horas.

A apresentação especial é comandada por Agê Prod e terá participações de Mumutante, Mateus Fazeno Rock, Di Ferreira e Luiza Nobel. Acompanhado dos músicos Ayla Lemos, Dândara Marques, Lucas Arruda e Lélis, o grupo irá performar canções do sobralense Belchior, ressaltando o diálogo da obra do cearense com novas gerações.

A programação marca o retorno das atividades do CCBel, vinculado à Secretaria Municipal da Cultura e gerido em parceria com o Instituto Iracema, após reformas estruturais em ambientes internos que incluíram atualização de pintura e novos murais. O equipamento está sob direção de Fernanda Matias e deve potencializar a ligação com a cena musical cearense.

Legenda: Mumutante, Mateus Fazeno Rock, Agê Prod, Di Ferreira e Luiza Nobel compõem o show "Salve Belchior" Foto: Divulgação

Em fala divulgada em comunicado à imprensa, a gestora ressaltou que o Centro Cultural Belchior, ainda, "amplia seu compromisso com os territórios ao seu entorno e se reafirma como um equipamento plural, voltado para a diversidade artística e cultural da cidade".

Estão previstas na retomada de programações do CCBel não somente apresentações musicais, mas também formações, exposições e espaço para multiplicidades artísticas. O centro foi inaugurado em maio de 2017.

