Espetáculos de artes cênicas de seis estados do Nordeste são apresentados gratuitamente em Fortaleza

Doze espetáculos que contemplam os públicos adulto e infantil e vão do popular ao experimental compõem a programação gratuita da Mostra das Artes Cênicas, evento do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza que será retomado a partir da próxima quarta-feira (19) e segue até o dia 29.

As obras apresentadas no evento vem de seis estados do Nordeste e evidenciam diferentes temas, formas e questões da produção cênica da região. Há peças teatrais, obras de dança e performance. A curadoria da edição é assinada pelo artista, pesquisador e produtor cearense Gyl Giffony.

Veja também Verso Centro Cultural Belchior reabre em março com show gratuito e sob nova gestão Verso Teatro Celina Queiroz receberá espetáculos infantis ao longo de 2025; veja programação

A abertura da Mostra das Artes Cênicas será marcada no dia 19, às 17h30, pela apresentação da performance “Corpo-Lixo-Cidade”, da bailarina e atriz cearense Silvia Moura. Às 19 horas, será apresentado o espetáculo pernambucano "Miró: Estudo Nº 2", do Grupo Magiluth.

Além do Ceará e de Pernambuco, os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e Piauí também terão obras encenadas no CCBNB Fortaleza. As outras sedes do CCBNB, em Juazeiro do Norte, Sousa (PB) e Mossoró (RN), irão receber a Mostra das Artes Cênicas de forma simultânea.

Confira a programação completa

Quarta, 19

17h30 – “Corpo-Lixo-Cidade”, com Silvia Moura (CE)

– “Corpo-Lixo-Cidade”, com Silvia Moura (CE) 19 horas – “Estudo n° 2: Miró”, com o Grupo Magiluth (PE)

Quinta, 20

19 horas – “Desterro”, com o grupo Nóis de Teatro (CE)

Sexta, 21

19 horas – “Guiança”, com Danças que Temos Feito (PI)

Sábado, 22

15 horas – “História ao Contrário” (infantil), com Rodrigo Tomaz (CE)

– “História ao Contrário” (infantil), com Rodrigo Tomaz (CE) 19 horas – “Maria Firmina dos Reis: Uma Voz além do Tempo”, com Júlia Martins (MA)

Quarta, 26

12 horas – “100M RASOS”, com digavocecia (CE)

– “100M RASOS”, com digavocecia (CE) 19 horas – “Baile Bufa”, com Casa Bufa (CE)

Quinta, 27

19 horas – “Leonor”, com Carminha Abrantes (PB)

Sexta, 28

19 horas – Tita&Nic: A Comédia, com Cia. Cearense de Molecagem (CE)

Sábado, 29

15 horas – “O Matuto” (infantil), com Rapha Santa Cruz (PE)

– “O Matuto” (infantil), com Rapha Santa Cruz (PE) 19 horas – “Candeia”, com Grupo Estação de Teatro (RN)

Mostra das Artes Cênicas