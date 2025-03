Músico cearense é encontrado morto em apartamento nos EUA e amigos arrecadam recursos para custear velório e cremação

O violonista cearense Humberto de Castro foi encontrado sem vida no apartamento em que morava na cidade de Nova Jersey, em Newark, no dia 6 de março. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela polícia do Estado.

Durante mais de 20 anos, ele desempenhou um papel fundamental como spalla da Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho (Orcec), no Ceará. Amigos do artista no Brasil e nos Estados Unidos estão promovendo campanhas de arrecadação de recursos para ajudar nas despesas de velório e cremação.

Descrito pela Orcec como “um grande e brilhante violinista”, Humberto também era “um músico eclético, de alta musicalidade e excelência profissional”. O violonista foi membro fundador da Orquestra.

Outras instituições como o Sindicato dos Músicos do Ceará e o curso de Música da UECE também se manifestaram sobre o falecimento do cearense.

Conforme o Instagram do cearense, atualmente ele atuava como violonista da Orquestra TSO, em Nova York. Na carreira, Humberto chegou a atuar com nomes nacionais e internacionais da música como Plácido Domingo, José Carreras, Dionne Warwick, Hermeto Pascoal e Toquinho.

Ao longo da trajetória, Humberto de Castro se destacou não somente como violinista, mas também como mentor e inspirador de novas gerações de músicos. Ele participou de importantes concertos, festivais e gravações, contribuindo significativamente para a cena musical erudita e popular.

Formado pela Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, obteve o título de Doutor em Artes Musicais (D.M.A.). Ele ainda realizou apresentações em diversos países da Europa, América do Norte e América do Sul.

Diante da perda, amigos e familiares de Humberto estão organizando campanhas de arrecadação de fundos para auxiliar nos trâmites. Conforme postagem da ORCEC, o valor estimado dos custos funerários e cremação, além do custeio do comparecimento da esposa e da filha nas ocasiões, são por volta de U$ 9,5 mil.

Os valores alcançados nas duas campanhas serão somados para atingir os objetivos e os excedentes serão destinados a ações de apoio à música. No Brasil, a arrecadação está sendo feita via chave pix, enquanto nos EUA uma campanha foi aberta na plataforma GoFundMe.

“Agradecemos imensamente pelo apoio, solidariedade e amor que eram características presentes no Humberto e que agora sentimos o retorno vindo de todas as partes do mundo e em várias linguagens de amor que chegam a todo instante até os familiares e amigos”, finaliza o texto da Orquestra.

Campanha para ajudar a custear funeral e cremação de Humberto de Castro