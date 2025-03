Se viva, a gaúcha Elis Regina completaria 80 anos nesta segunda-feira (17). Ao longo da carreira, a estrela foi apontada como a cantora mais popular e mais bem paga do país, mas faleceu em janeiro de 1982, aos 36 anos, deixando um legado de sucesso na Música Popular Brasileira (MPB).

Nascida em Porto Alegre em 1945, a artista era conhecida como "furacão" ou "pimentinha" devido à personalidade feroz e começou a cantar aos 12 anos. Seis anos depois, se mundo com o pai para o Rio de Janeiro, onde se tornou presença constante em programas de variedades brasileiros.

A carreira de Elis deslanchou em 1965, após apresentar a canção "Arrastão" — composição quase censurada pelo Regime Militar da época — no primeiro grande festival de música popular do Rio. Daquele momento em diante, a popularidade disparou, e ela se tornou a cantora mais popular e mais bem paga do Brasil — aos 21 anos.

Graças a ela, nomes como Milton Nascimento, Fagner, Ivan Lins, Renato Teixeira e Belchior ganharam projeção nacional, conforme a Agência Senado.

Para celebrar a data, o Diário do Nordeste reuniu uma lista com as músicas mais ouvidas da artista em plataformas de streaming musicais. Confira abaixo:

Relembre 8 canções de Elis Regina

Águas de Março

Como Nossos Pais

Madalena

Só Tinha de Ser Com Você

Tiro Ao Álvaro

O bêbado e a equilibrista

Romaria

Maria, Maria

