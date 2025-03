Teatro Celina Queiroz receberá espetáculos infantis ao longo de 2025; veja programação

A Universidade de Fortaleza (Unifor) dá início, neste mês, ao projeto "Teatro para a Infância". Coordenada pela vice-reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, a iniciativa promete, ao longo do ano, divertir e encantar o público infantil com uma programação contínua de espetáculos voltados para os pequenos no Teatro Celina Queiroz.

Entre março e outubro, o teatro receberá companhias de renome locais e nacionais para se consolidar como um espaço de promoção da arte e do entretenimento para o público infantil e suas famílias. "Com o 'Teatro para a Infância', queremos aproximar a comunidade do universo da arte, despertando o gosto pelo teatro desde cedo e ampliando o acesso às manifestações artísticas", declarou a professora Adriana Helena Moreira, vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor.

O projeto também busca fortalecer o Teatro Celina Queiroz como espaço democrático e inclusivo, que valoriza tanto a arte local como produções de destaque nacionais. "Nosso objetivo é formar novos públicos, fortalecer os que já acompanham nossa programação e estimular a conexão entre arte e comunidade", acrescentou Adriana.

Ingressos para os espetáculos serão disponibilizados tanto na bilheteria do teatro como na plataforma Sympla.

Programação

O início da temporada será marcado pela apresentação do grupo pernambucano Zoom Festas e Eventos, conhecido por adaptar produções de sucesso nos cinemas, nas redes sociais e nos streamings. Os artistas apresentarão duas peças: "Divertida Mente" e "Roblox no Mundo Gamer".

Legenda: Os espetáculos infantis serão ao longo deste ano de 2025 Foto: Divulgação

Nos dias 15, 16, 22 e 23 deste mês de março, em "Divertida Mente", o público poderá acompanhar o que se passa na mente de Riley, uma menina que enfrenta mudanças importantes na vida e que tem no comando de sua mente as emoções "tristeza", "alegria", "medo", "raiva" e "nojinho", que trabalham para ajudá-la a encarar os desafios do dia a dia e a compreender os próprios sentimentos.

Já nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril, a aventura será no universo dos games, com o espetáculo "Roblox no Mundo Gamer", que acompanha Bacon, Tina e Noob, três crianças que, durante um passeio escolar, são transportadas para dentro da plataforma de jogos Roblox. Para voltar para casa, eles precisam enfrentar uma série de desafios.

Serviço

Teatro para a Infância Unifor

Peça: Divertida Mente

Quando: 15, 16, 22 e 23 de março de 2025

Ingressos: online

Peça: Roblox no Mundo Gamer

Quando: 5, 6, 12 e 13 de abril

Ingressos: online