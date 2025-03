O segundo mês da quadra chuvosa do Ceará inclui um dia importante para os católicos: o Dia de São José, padroeiro do Estado, celebrado em feriado no 19 de março. A fé dita que, se chover na data, os açudes cheios e boas colheitas estão garantidos. Mas, em 2025, vai chover no feriado religioso?

De acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), vai, sim, chover de forma isolada em diversas regiões do Estado na próxima quarta-feira (19).

Em Fortaleza, as precipitações devem ocorrer apenas pela manhã, se distribuindo para outros pontos do território cearense ao longo do dia.

Veja também Ceará Dia de São José é celebrado nesta quarta-feira (19); conheça a história do padroeiro do Ceará Ceará Enchentes e deslizamentos causam danos e afetam 21 mil pessoas em áreas de risco em Caucaia: ‘Acordei com tudo boiando’

A Funceme separa a previsão do tempo por turnos, indicando as condições meteorológicas para cada região do Estado no feriado de São José, confira:

Madrugada e manhã: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado, com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Maciço de Baturité;

Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado, com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Maciço de Baturité; Tarde: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado, com chuvas isoladas no Litoral Norte, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana;

Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado, com chuvas isoladas no Litoral Norte, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana; Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e baixa possibilidade nas regiões do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Fé e ciência

Legenda: Algumas cidades do interior do Ceará deve receber chuvas no feriado de São José em 2025 Foto: Theyse Viana

Apesar da crença católica, dados evidenciam que não há relação entre as chuvas no dia do padroeiro do Estado e o resultado da quadra chuvosa no ano, como reforçam os meteorologistas.

A meteorologista Meiry Sakamoto explicou, em publicação oficial do Governo do Estado no ano passado, que as chuvas deste período do ano têm influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um dos principais sistemas indutores de precipitações no Estado. "Tem um outro aspecto também: por volta desse dia, acontece o equinócio de outono para o hemisfério sul", aponta sobre o fenômeno que também pode influenciar a quantidade de chuvas em uma região.

O Diário do Nordeste fez um levantamento, em 2023, comparando acumulados de chuva no Dia de São José e o balanço da quadra chuvosa do respectivo ano, entre 2003 e 2022: em 9 anos, quando choveu pouco no Dia de São José, choveu pouco na quadra; mas nos 11 anos restantes, não houve relação.

Já em 2023, o Ceará registrou acumulado médio de 16,4 milímetros no dia 19 de março, e a maior chuva do dia foi de 150 mm. Naquele ano, a quadra chuvosa ficou dentro da média histórica, com acumulado médio de 644 mm.

Em 2024, o Dia de São José foi de chuvas escassas: na data, choveu em média 6,4 mm em todo o Estado, e a maior chuva foi de 111 mm. A quadra chuvosa, porém, finalizou acima da média, com 761,7 mm de precipitações.

CONHEÇA A HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ

Na tradição católica, São José é celebrado como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. Trabalhador humilde, atuava como carpinteiro e artesão, sendo reconhecido como um homem justo e protetor das famílias. Segundo os relatos bíblicos, José casou-se com Maria quando ela já estava grávida de Jesus e, ao receber a visita de um anjo em sonho, aceitou a missão de criar o menino como próprio filho.

Seguindo fielmente as leis judaicas, José quase se afastou de Maria ao descobrir a gravidez, mas foi convencido pelo anjo de que a criança era enviada por Deus. A partir desse momento, tornou-se o guardião da Sagrada Família, conduzindo Maria e Jesus na fuga para o Egito e garantindo a segurança do Messias nos primeiros anos de vida.

DEVOÇÃO A SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ

Os registros históricos mais antigos sobre a devoção a São José datam do final do século VIII. No entanto, foi apenas no século XV que a veneração se tornou mais popular, graças à iniciativa do chanceler da basílica de Notre Dame, em Paris, que passou a promover celebrações em homenagem a ele.

O Papa Sisto IV aprovou a data de 19 de março em 1480 e, em 1621, o Papa Gregório XV tornou a celebração obrigatória no calendário litúrgico da Igreja. Já em 1870, o Papa Pio IX declarou São José como padroeiro universal da Igreja Católica. Mais recentemente, em 2021, o Papa Francisco proclamou o Ano de São José.