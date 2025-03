Colisão entre ônibus e carro deixa dois mortos em Russas, no Interior do Ceará

Uma colisão frontal entre um ônibus de viagem e um carro deixou duas pessoas mortas no início da tarde desta segunda-feira (17) em Russas, no Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 179 da BR-116, próximo ao distrito de Flores.

As vítimas são o motorista e o passageiro do veículo de passeio. O acidente se deu entre um ônibus da empresa São Benedito e um carro modelo Fiat Doblô cinza.

Além da PRF, que controlou o fluxo de veículos no trecho, foi acionado ainda o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Passageiros feridos

O Diário do Nordeste entrou em contato com empresa São Benedito, e a companhia de transporte informou que alguns passageiros sofreram escoriações leves

O motorista do ônibus não sofreu nenhum ferimento. Ainda segundo a empresa, uma equipe de fiscais foi deslocada ao local do acidente.

