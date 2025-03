Cobra de mais de dois metros é resgatada após atacar galinha em quintal de casa no Crato

Uma cobra foi resgatada do quintal de uma casa no Crato, na região do Cariri, nessa quarta-feira (19). A serpente, de mais de dois metros, foi encontrada após atacar uma galinha dentro da propriedade, que fica na sede do município cearense.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) chegou ao local no momento em que uma das moradoras segurava a cauda da cobra, enquanto outra retirava a galinha de perto da serpente.

A equipe orientou às duas a se afastarem do animal silvestre e realizou a captura em segurança. Segundo a corporação, a cobra não possuía lesões aparentes e, após o resgate, foi devolvida ao habitat natural, longe do convívio com os humanos.

O caso envolveu a atuação do 5º Batalhão (5º BBM) do Corpo de Bombeiros, que foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

CUIDADOS

O Corpo de Bombeiros alerta que, com a quadra chuvosa, aumenta a quantidade de bichos que saem de seu habitat natural e surgem em residências. Por isso, é importante ligar para os telefones 190 ou 193, sempre que encontrar uma serpente ou animal silvestre.

Os resgates podem ser realizados por equipes especializadas do CBMCE ou do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

