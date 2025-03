Fortaleza tem apenas 5 pontos próprios para banho de mar neste fim de semana; veja locais

Apesar do sábado (22) de sol forte na capital cearense, o cenário não é tão favorável ao banho de mar: apenas 5 dos 33 pontos do litoral estão adequados para o lazer. Todo o setor Oeste, como a Praia da Barra do Ceará e do Pirambu, está inadequado.

A análise é do boletim de balneabilidade elaborado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) com validade até este domingo (23). O banho de mar em locais impróprios pode causar prejuízos para a saúde, desde irritação na pele até infecções gastrointestinais.

Com relação aos pontos de água própria, o setor Centro concentra os espaços adequados, como parte da Praia de Iracema e do Meireles. Já no setor Leste, apenas a Praia da Abreulândia tem as condições favoráveis. Confira:

Praia da Abreulândia: na altura da rua Teófilo Ramos

Praia do Meireles: na altura da Avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles: na altura da Avenida Rui Barbosa, no Aterro.

Praia de Iracema: na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho

Praia de Iracema: na altura da Avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica

A Praia do Futuro, um dos espaços mais tradicionais de lazer com movimentação de turistas, está inadequada para o banho de mar. Toda a extensão da Praia do Caça e Pesca até ao Titanzinho não possui as condições ideias para o banho.

Um ponto do mar é considerado inadequado para banho quando não são atendidos os critérios estabelecidos, como o valor obtido na última amostragem superior a 400 Enterococos (bactéria) por 100 mL da amostra.

Essa classificação também é usada quando existem ocorrências que causem risco à saúde do banhista, como a presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho. O boletim é feito de forma semanal.

Veja também Ceará Por que praias da área nobre de Fortaleza têm mais pontos próprios para banho do que a periferia Ceará Avanço do mar causa processo erosivo em quase 50% do litoral do CE, e 16 praias têm maior risco; veja locais

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que para esse final de semana mantém-se a tendência de estabilidade atmosférica em grande parte do Estado, favorecendo o aumento da temperatura do ar e a diminuição da nebulosidade.

Por outro lado, há previsão de chuva no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, a qual pode iniciar durante a noite de sábado e continuar durante o período da madrugada e manhã do domingo.

No noroeste do Estado, a tendência é de chuva isolada durante os períodos das tardes. As chuvas previstas estão associadas à formação de áreas de instabilidade e à influência de fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.